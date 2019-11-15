美国国防部手撕亚马逊：100亿美元战云合同给微软公平公正

北京时间15日消息，美国国防部长马克·埃斯佩周五（Mark Esper）周五否认了五角大楼授予微软(148.06, 0.75, 0.51%)而非亚马逊高达100亿美元的云计算合同存在任何偏见的说法。

埃斯佩在首尔的一个新闻发布会上说：“我相信这次行动是自由和公正的，没有任何外部影响。”

亚马逊表示，政治因素妨碍了公平的签约过程。据悉，美国总统唐纳德·特朗普长期以来一直批评亚马逊及其创始人杰夫·贝佐斯。

亚马逊发言人说，周四在一次全公司范围的会议上，亚马逊网络服务首席执行官安迪•贾西（Andy Jassy）表示，如果总统对其中一名参赛者进行了诋毁，那么美国政府机构客观地授予合同将是一个挑战。

在微软出人意料地成为赢家之前，亚马逊曾被认为是该云计算合同的最佳候选者。

亚马逊周四表示，已向美国联邦索赔法院（United States Court of Federal Claims）提交一份通知，表示计划抗议美国国防部决定这份云计算合同授予微软。

美国国防部上月25日宣布将这一十年期合同授予微软，这对微软来说是一场重大胜利。该合同被称为联合企业防御基础设施（JEDI），将为五角大楼提供基本服务和云功能的云服务，再到人工智能处理、机器学习以及处理关键任务工作负载的能力。