马云建议非洲创业者：不要向盖茨学习，而是向隔壁理发店学习

IT之家11月16日消息据中新网报道，当地时间11月14日，马云在多哥首都洛美与来自非洲法语国家的青年创业者交流，这是马云连续第三年来到非洲。

除了发起马云青年创业基金，为非洲创业者提供资金扶助外，马云最擅长也最愿意做的，就是尽可能地多跟当地创业者交流，用自己的失败和经验帮助他们成长为优秀的企业家。

马云建议非洲创业者们：不要总想着“做马云”，不妨多看看马云的失败经验。“我人生有两个词，失败，再来。如果你放弃了，就真的失败了。不然永远有机会。这是我想告诉非洲企业家的。你不可能2年内成为马云，但可能10年后成为多哥的马云。”“我从来不会考虑盖茨是如何成功的，而是向隔壁开理发店的学习，为什么他会成功，这样会让我觉得还是有成功希望的。”

基础设施薄弱，创业条件艰苦，是非洲创业者面临的普遍挑战。马云鼓励他们：“1999年中国比现在的非洲更困难，没有手机和4G，大部分人不相信互联网，也没有物流和信用卡。但是我相信互联网会改变中国。正因为当时的中国这也没有那也没有，才有我们这些创业者的机会。如果中国什么都有，还要我们干什么？”

面对来自物流、零售、移动支付、家居等非洲各行业创业者提出的各种困惑，马云有问必答：“小公司招人要考虑你用什么人，大公司要考虑你解雇什么人”，“不要证明你比别人聪明，要证明团队比你聪明”，“客户是你最好的销售”，“品牌名字很重要，你要取一个好名字”……全是实打实的干货。