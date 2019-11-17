B站《三体》动画2021年正式上线，首部正式PV公布

IT之家11月17日消息 今天晚上，哔哩哔哩在上海举行了国创动画发布会，《三体》动画首支正式PV公布，进一步展示了三体宇宙的动画设定，还原出原著中黑暗森林法则的残酷。并且宣布《三体》动画将在2021年正式上线，B站播出。

《三体》动画改编自刘慈欣科幻长篇作品三体，由@艺画开天打造。

“你知道自己犯了什么罪吗？你让人类只剩下四百年的时间。 ”

“但我们看到了一个真实的宇宙。我们怀着美好的愿望，期待三体人的到来。”

《三体》PV视频：点此观看。

无数细线横亘在星空之中，如同一把巨大的刷子。三体星舰队将于400年后抵达。遥远蝴蝶扇动着翅膀，也改变了罗辑的命运，轰然打开的门后是世界中心--面壁计划开启。同时，智子所创建的破壁室内，破壁人一一就位……

官方介绍：

《三体》将中国五千年历史与浩瀚宇宙完美结合，是亚洲首部获得雨果奖的文学作品，在中国科幻文学史上具有里程碑的意义。此次作为《三体》动画的出品方之一，我们一定付出百倍的热忱与努力，为大家献上一部高度还原、制作精良、国民史诗级科幻动画大作。

据悉，《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，由《三体》、《三体Ⅱ·黑暗森林》、《三体Ⅲ·死神永生》组成，第一部于2006年5月起在《科幻世界》杂志上连载，第二部于2008年5月首次出版，第三部则于2010年11月出版。

作品讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。其第一部经过刘宇昆翻译后获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖 。