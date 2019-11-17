国创动画爆发，B站发布40部动画作品新内容：《三体》、《我为歌狂2》...

IT之家11月17日消息 哔哩哔哩（简称B站）今天举办了2019-2020 bilibili国创动画作品发布会，推出了40部动画作品新内容，包括27部新作，还有13部之前作品的新内容。其中27部新作品中，由B站联合其他动画制作公司推出的原创动画为13部。

2019-2020 bilibili国创动画作品发布会视频回顾：点此链接。

根据发布会活动的介绍，此前已经预热的《三体》动画、《天官赐福》、《我为歌狂2》、《火凤燎原》、《凡人修仙传》公布了全新的制作计划，其中《三体》动画公布了首支PV，正片将在2021年上线。我的世界风格的《我的三体之章北海传》也在发布会上一同亮相。

《我为歌狂》这部由上海美术电影制片厂创作的校园音乐动画成为很多人的青春回忆。此次，B站宣布推出《我为歌狂2》有生之年系列，新作由上海美术电影制片厂、福煦影视出品，第二季将以全新原创的剧本延续《我为歌狂》经典角色们的故事。

除了以上作品之外，还推出了《罗小黑战记众生之门篇》、《少年歌行风花雪月篇》、《请吃红小豆吧！》第三季、《最后的召唤师》、《猫之茗》等一系列风格多样的国产动画。

还在打磨的13部去年亮相的作品也公布了新内容。包括《镇魂街》第二季、《百妖谱》、《大王不高兴》等备受期待的动画亮相。

哔哩哔哩副董事长兼COO李旎在发布会上表示，2020年将是全民动画元年，并对中国动画市场下一个十年的三个预言：

到2022年，国创的产量和数量将数倍于日本番剧，成为动画市场、电影市场的主流；到2026年，动画本身将成为整个娱乐产业的主流；到2030年，中国原创动画将走向世界，领先于世界，流行于世界。

当然还需要解决三个问题，第一个问题是原创能力和原创人才稀缺。第二个问题是定位不能满足全民化需求。第三个问题是海外内容风格不能满足中国主流消费者需求。

根据2019-2020bilibili国创动画作品发布会的梳理可分为以下：

全新发布

幻想之章：《凡人修仙传》、《剑网3·侠肝义胆 沈剑心 第二季》《幻游猎人》《九九八十一》《火凤燎原》

传说之章：《我为歌狂2》《玻心战纪》《秘宝之国》《最后的召唤师》《红荒》《天生我才怎么用》《我的三体之章北海传》

愉悦之章：《乐隐长歌·破晓》《请吃小红豆吧！第三季》《我真的没用咩？》《解药》《猫之茗》《两不疑》《罗小黑战记 众生之门篇》

长歌之章：《天官赐福》《拾忆长安·明月几时有》《望古神话之天选者》《少年歌行 风花雪月篇》《芯觉》《三体》动画

70周年献礼作品

《追梦者》《精忠报国》

即将上线新作

《百妖谱》《镇魂街 第二季》《天宝伏妖录》《我家大师兄脑子有坑 第二季》《元龙》《残次品》《我开动物园那些年》《大王不高兴》《时之歌-花与焰的狂想诗》《妖神记之黑狱篇》《风灵玉秀》《仙王的日常生活》《你在星光深处》