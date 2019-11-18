三大运营商的提速降费还有多大空间

工业和信息化部公布的《2019年前三季度通信业经济运行情况》显示，经过短暂的微弱负增长之后，前三季度，电信业务收入累计完成9914亿元，同比持平；9月当月完成1034亿元，同比持平。收入在零增长左右徘徊的运营商未来的提速降费空间还有多大？

一、流量增长逐渐放缓，价值贡献越来越低

虽然流量持续保持高速增长，但是增速已经逐月回落。2019年1～9月移动互联网累计接入流量同比增长仅90.4%，去年同期为同比增长201.9%。今年前9个月，手机上网的流量同比增速降至92.6%，9月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到8.39GB。

流量增速不足，直接导致了流量收入逐步进入微增长通道。今年前3季度，三大运营商完成移动数据及互联网业务收入4546亿元，同比增长-0.65%。2018年同时期，三家基础电信企业完成移动数据及移动互联网业务收入4576亿元，同比增长10.9%。

实际上，2019年2季度末，移动数据及互联网业务收入3086亿元，同比增长0.7%，增速较一季度和2018年全年分别回落1.5个和9.5个百分点。今年2季度末，移动互联网累计流量达同比增速由1季度末的129.1%降至107.3%；其中通过手机上网的流量同比增速由一季度133.2%降至110.2%。

虽然流量增速越来越低，流量收入已经从去年同期的两位数增长，降低至2季度末不足1%的增长，再到3季度末修正后的-0.65%。在移动互联网时代，作为收入主要来源的业务大类，如果不改变流量经营策略，未来的提速降费几无空间。

二、流量收入负增长，拖累主营收入增长

2019年前3季度，中国移动和中国联通的通信服务收入分别为人民币5130亿元和1985.32亿元，同比分别下降1.0%和0.7%。

在分析收入下降原因时，中国移动和中国联通发布的2019年第3季度财报公告中，两大运营商重点都提到了“流量红利消退”。中国移动公告称：“流量红利快速消退，叠加2018年7月全面取消境内流量“漫游”费的翘尾影响。”中国联通公告称：“受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退的影响。”

有通信行业分析人士详细分析了流量单价对收入增长造成的影响。2018年9月流量收入为470亿收入，业务总量为70.5亿GB，简单计算后平均每GB流量收入为6.67元。2019年同期的流量收入为468亿，流量业务量为110.2亿GB，计算之后平均每GB流量收入为4.25元，同比降幅达到36%。虽然已经低于2018年60%的降幅，但仍处于高速下降中。

语音负增长，流量负增长，现在短信业务量的增速已达到40%，但是短信业务收入仅增长3.6%。原来短信业务的体量就比较小，实际上3.6%的增长量对整体营收的拉动就属于微乎其微了。未来继续降费的话，移动通信业务将不可避免地成为运营商的累赘。

三、客户虽有增长，对收入增长贡献有待重估

工业和信息化部的数据显示，移动电话用户规模持续增长，4G用户占比稳步提高。截至9月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.98亿户，同比增长3.3%，较上年末净增3226万户。其中，4G用户规模为12.64亿户，占移动电话用户的79.1%，占比较上年末提高4.7个百分点。

虽然移动电话用户和4G用户都有明显增长，但是手机上网用户规模却长期徘徊不前，而且手机上网用户渗透率还出现了明显的下滑。截至9月底，三家基础电信企业发展手机上网用户规模为13.04亿户，对移动电话用户的渗透率为81.6%。

中国联通公告显示，2019年前三季度移动服务收入比去年同期下降6.1%至人民币1177.33亿元，移动出账用户ARPU为人民币40.6元。虽然没有公布具体的移动业务收入变化情况，但是中国移动公布的数据显示，前3季度移动ARPU为人民币50.2元，低于2季度末的52.2元，降幅为3.83%。

运营商铆足劲儿发展新用户，甚至不惜负效益的免费赠送。经过血拼之后，靠降费拉来的用户除了“薅运营商的羊毛”外，对运营商增长拉动很大程度是负向的。从这一点来看，降费除了降低消费门槛外，并没有“薄利多销”。

四、运营商盈利能力下降，利润总量降低

中国移动公布的股东应占利润为人民币818亿元，比上年同期下降13.9%。中国联通的净利润为人民币98.23亿元，比去年同期上升11.9%。虽然中国电信尚未公布其3季度经营报告，但是中国移动和中国联通的一生一降综合之后的净利润与去年同期还是降低了。

虽然中国联通的净利润增长了，但是其总体规模较小，所以对通信行业整体的影响比较小。中国移动公布的数据显示，其利润率已经从去年同期的16.7%下降到现在的14.4%，也低于2018年年底的15.9%。

虽然中国电信尚未公布其经营季度报告，但是即便其净利润有较高的增长也难以抵消中国移动一家净利润降低给行业带来的影响。从这一点上来说，运营商总体的盈利能力绝对是下降的。

如果从需要运营商继续放水养鱼支持互联网经济发展的角度看，运营商两位数的净利润率还有进一步放血的空间。然而，在5G大规模建设所需的天量资金面前，运营商持续放血最终有利于社会经济整体实力的增长吗？

在持续提速降费要求下，一边是工业和信息化部要求包括5G在内的大规模网络建设，一边是国资委强烈的净利润增长要求（中国移动已经签署了净利润增长责任状）。虽然监管层的这些要求站位都非常高，而且也都有一定的正确性但是对运营商来说，这些要求不可协商，因此除了继续练内功、节流之外，其他的选择非常有限。毕竟开源需要新技术和新应用的刺激才能实现。

2020年提速降费还会有吗？广大读者是怎么看待这个问题的呢？从提速降费向提速提质或许更符合未来社会经济发展要求，毕竟抢占5G全球领先需要运营商奋斗在花钱的第一线。