美官员猛批Uber无人车撞死人：这企业对安全不上心

11月20日消息，据外媒报道，网约车公司Uber的自动驾驶汽车曾于2018年3月卷入亚利桑那州致命车祸中，对此事进行调查的美国国家运输安全委员会(NTSB)主席日前对Uber提出猛烈批评，称其奉行“无效的安全文化”。

NTSB主席罗伯特·萨姆沃特(Robert Sumwalt)表示，Uber部署的自动驾驶系统和车上的人类后备司机都存在不当行为，这些都是存在更深层次问题的迹象，他将此归咎于“Uber时代存在的无效安全文化”。

NTSB提出的建议可能会在整个行业引起剧烈反响。这是有史以来第一起由自动驾驶汽车造成的死亡事故，引发了人们对新兴自动驾驶汽车行业的重大安全担忧，该行业正在努力将自动驾驶汽车投入商业用途。

▲2018年3月19日，在美国亚利桑那州坦佩，行人伊莱恩·赫兹伯格被Uber自动驾驶测试车撞死

2018年3月，在亚利桑那州坦佩，49岁的伊莱恩·赫兹伯格（Elaine Herzberg）晚上骑着自行车穿过街道时，遭遇车祸身亡。

NTSB此前披露，Uber这辆测试车存在严重的软件缺陷，指出该软件未能正确将赫兹伯格识别为行人，也没有考虑乱穿马路的行人。当时，Uber还在其改装的XC90测试车上停用了沃尔沃自动紧急制动系统。

NTSB表示，计划“为在公共道路上测试的自动驾驶车辆制定安全风险管理要求”，这表明了一个更广泛的问题，即先进车辆如何测试以及美国政府如何进行监督。

事故发生后，Uber暂停了所有测试，直到去年12月才在宾夕法尼亚州重新开始测试，此间改进了软件，并实施了新的重大限制和保障措施。

Uber自动驾驶汽车项目的女发言人萨拉·阿布(Sarah Abboud)周二没有立即置评，但早些时候表示，称其公司已经“采取了关键的程序改进，以进一步优先考虑安全问题”。

今年3月，亚利桑那州检察官表示，Uber在这起自动驾驶撞车事件中不承担刑事责任。警方已经调查了司机是否应该面临刑事指控，他当时驾驶着方向盘，应该在紧急情况下做出反应。警方表示，事故是“完全可以避免的”，事故发生时后备司机正在观看电视节目。

NTSB表示，Uber未能充分监控后备安全司机，也缺乏其他重要的安全举措。