音乐会现场体验大升级，一个智能手机就能“去噪音”

回想一下你第一次看高清电视节目的情景。

在看了一辈子标准清晰度节目（或许在此之前还有模糊的黑白电视节目）之后，你可能会感觉到一个崭新的世界正在你眼前缓缓拉开序幕，你仿佛在用看现实世界几乎相同的方式看着电视。你可能再也不想回到过去了。

最近，在摇滚乐队Incubus的演唱会上，类似的事情就发生在我身上。

Incubus，你可能还记得他们1999年开创性的单曲《Drive》，他们使用初创公司Mixhalo的一项新技术来增强其现场表演的效果。所有的演唱会观众所要做的就是安装Mixhalo的应用，连接到演唱会现场，并插入他们的耳机。当Incubus最近在纽约表演时，我去尝试了一下，并且感受到了前所未有的现场音乐体验。

使用这款应用，我可以听到音乐家们的混音从场地的配音板上传来，同时乐队自己也在听着。我可以选择听这个节目的特定混音，在主音吉他部分之间来回切换，提取出歌手Brandon Boyd的声音中最突出的部分，在其他时候我会去聆听DJ Chris Kilmore所说的“外星人的声音”，这些声音是他制作的，但却经常迷失在现场表演的刺耳杂声中。我可以调高或调低节目的音量，并在混音之间随意切换。我站在舞台的一边，虽然乐队是面向外的，但感觉好像他们只是在为我演奏，我设法忘记我周围有成千上万的歌迷。我实际上可以听出Boyd在唱什么，还能听到鼓声，而不是被众多崇拜歌迷的声音所折磨，尽管这些粉丝并不缺乏活力和热情，但却往往没有舞台上乐队表演的好。

Mixhalo改变了歌迷在现场活动中的体验，允许他们按照乐队（或音响工程师）的意图聆听节目。无论麦迪逊广场花园的音响效果是否差，或者你坐在离扩音系统太远的地方，都不再重要了——有了Mixhalo，每个场地的每个座位都是完美的。这多亏了Incubus。

Mixhalo是如何形成的

Incubus的吉他手Mike Einziger表示，经过二十年的时间，他对Mixhalo的想法在慢慢的实现。大约在2000年，他和许多其他巡回演出的音乐家们一样，开始戴着无线电包和耳机，这样他们就可以听到自己在音乐会上演奏的音板混音。现场直播场馆的声音往往很大，如果没有这样的技术，即使台上的扬声器对着你，也很难听到你自己的声音，更不用说你的乐队伙伴了。

这个想法最终生根发芽。Einziger说：“在舞台上，我们有一种与观众不同的体验。我脑子里有个想法，如果观众能听到我所听到的，那会很有趣。”

2016年，在为格莱美排练时，乐队让一位嘉宾听了他们的一次排练；他们的一名工作人员问他是否想借一个备用的无线电包，这样他就可以听到音乐家们所听到的排练效果。当Einziger开始琢磨是否有可能在普通智能手机上复制无线电包时，他“顿悟”了。

他回到家，与妻子Ann Marie Simpson讨论了这个想法。Simpson是一名职业小提琴家，也是生物技术公司Versicolor Technologies的联合创始人。Simpson带着他的想法，设法将这项技术应用于几乎任何规模适中的人群聚集型活动，从体育赛事到竞选活动的停靠点。Einziger指出：“作为一对夫妇，我们开始进行头脑风暴。”

通过Einziger在哈佛求学期间建立的关系，两人得以与一些在云网络公司Cisco Meraki工作的工程师和音乐爱好者取得了联系。当他们把这个想法变成了一家初创公司时，其中一些人最终加入了他们。这对夫妇之前没有无线电网络技术方面的经验。“在我们的天真中，我们只是想，‘为什么我们不能改变无线技术的工作方式呢？’”Simpson说。在某种程度上，他们做到了。

Mixhalo是如何工作的

虽然你的手机可以像任何其他WiFi网络一样看到Mixhalo网络，但该公司的专有技术实际上更接近无线电网络的功能。在WiFi或蜂窝网络上，连接到接入点的人越多，连接到每个单独设备的速度就会越慢，因为每个人都在争夺他们需要的数据量。有了无线电广播，这种情况就不会发生了——从车里收听无线电广播的人数不会影响收听的质量。Simpson说：“第一个登录Mixhalo网络的人将有与第1万个登录的人相同的体验。”

这主要取决于网络的设置方式。在WiFi或蜂窝网络上，你必须为流入智能手机的信息流分配几乎与从智能手机流出的带宽一样多的带宽。使用互联网是一种持续不断的数据交换过程，无论你是在Spotify上听一首歌，网络需要知道你在哪里以及你是否在移动，还是如果你正在玩在线游戏，网络需要向你发送随着你移动而变化的游戏视觉效果。使用Mixhalo，大多数数据只是流向设备，很少返回。这使得更多的人可以连接到单个Mixhalo接入点来传输高质量的音频，而不是通过传统的WiFi连接。

Simpson说，Mixhalo几乎可以覆盖任何波段，因为这个技术理论上可以同时传输多达150个不同的频道。甚至伦敦爱乐乐团也没有那么多音乐家。但事实证明，这对于许多活动很有用，很多人想要听到一件事——这是可以为听众的每个人都提供优质的声音，即使他们坐在糟糕的座位上。也可以是在复杂的联合国大会，外交官的演讲可能同时被翻译成几十种语言。

Mixhalo主要根据活动的容量向客户收取费用——活动空间越密集、越大，需要部署的基站越多。Simpson说，该公司对每场演出收取费用，对现场活动的工作人员来说，设置这项技术比灯光设备或广播系统更简单。目前在拉斯维加斯常驻的摇滚乐队Aerosmith为每一场演出的高端客户提供Mixhalo作为VIP体验的一部分。洛杉矶的斯台普斯中心、洛杉矶快船队、国王和湖人队的主场，最近也签署了一份协议，在活动中提供Mixhalo。

现场体验即将改变

我最近一直在测试最新的Apple Watch，它有一个应用可以告诉你周围的环境有多吵。任何超过80分贝的声音都会导致应用变成黄色，并提醒你长期暴露在这样的环境中“可能导致永久性损害”。摇滚音乐会的平均音量在120分贝左右。在我参加Incubus的演出期间，手表应用一直在“生我的气”，但我的耳朵并不生气：我使用着Mixhalo的一对消除噪音的Beats耳机，以舒适的音量聆听了演唱会。这可能会让我听起来又老又不酷，但能够在不丧失听力的情况下享受震耳欲聋表演的这个想法，似乎是一个双赢的想法。我已经有大约20年的现场演唱会经验，像Mixhalo这样的技术可以在未来挽救许多的耳朵。

更广泛地说，Mixhalo可以重塑我们体验现场活动的方式。Mixhalo的技术允许它一次性将大量数据推送到多个设备，但它也可以接收一点信息并返回，这意味着它也可以用于其他目的。

Simpson和Einziger设想了这样的场景：Mixhalo的应用可以推动用户收听其他观众喜欢的节目中不同的混音，或者向人们发送信息，让他们购买商品或优惠活动。除了演唱会之外，这项技术还可以增强其他现场活动的效果：不难想象，去看棒球比赛时，一边耳朵里有一个实况解说，另一个耳朵里有一个在休息室里的麦克风播放器。在篮球比赛中，你甚至可以在Mixhalo的应用中看到球员准备罚球时的现场投注。当我在Incubus表演会时，来自美国体育联盟的一个代表团也出席了，他们在飞机途中想出了这项技术的各种新颖用途。

Mixhalo还带来另一个安全方面——安全性。能够在活动中通过手机向观众中的任何人传递消息，而不是让他们听到公共广播的消息，可以在大型活动中更好地控制人群。它还可以帮助处理任何安全事件，不幸的是，对于这些天来参加现场活动的许多人来说，这些事件是头等大事。

但对于任何担心像Mixhalo这样的技术会切断他们与现场表演的情感的人，不要苦恼。当Incubus在演唱会上表演《Drive》时，每个人都和周围的人一起唱歌、微笑，因为来自音板的音源直接进入他们的耳朵，他们听到的都是节拍和调子。这简直是我经历过的最令人愉快的现场演唱会之一。因为我真的能听到。

Einziger认为，他公司的技术正在使现场活动的体验大众化。多年来，摇滚明星一直有备用的无线电包，只分发给大多数VIP听众——用Einziger的话说，就是“主唱的女朋友”——这样他们就可以像乐队一样体验这场演出，而观众们则会被震得耳朵发抖。Mixhalo允许任何人获得这种体验，只要他们有智能手机和一些耳机。

正是其中一位重要人物给了Einziger和Simpson一记重拳，才让他们的梦想成真。早些时候，在他们构建应用体验之前，特斯拉首席执行官兼SpaceX创始人马斯克对他们正在做的事情给予了一个鼓励。他和他的孩子们在Incubus演唱会的两边上，传递着一个定制收音机。Einziger回忆说，在节目结束后，麦斯克谈到这个概念时说：“如果你能建造这个，它将是革命性的。”

我可能不会建造火箭去火星，但几年后，我也会有同样的感觉。