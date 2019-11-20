官方详解小米CC9 Pro新技术，全球首款超薄屏下光学指纹

IT之家11月20日消息 月初，小米CC9 Pro正式发布，搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，支持NFC、红外与屏下光学指纹，配备3.5mm耳机孔。

今日，小米官方发文详解了小米CC9 Pro搭载的全新一代超薄屏下光学指纹。小米表示，传统屏下光学指纹模组体积较大，会挤占手机内部的空间。小米CC9 Pro采用的全球首款超薄屏下光学指纹模组，厚度为传统屏下光学指纹模组的1/10左右。

▲小米CC9 Pro的超薄模组比硬币还薄

谈到“超薄”的好处时，小米指出，传统指纹模组因为体积巨大，和电池只能错位摆放，会挤占电池空间。而超薄屏下光学指纹完全可以忽略厚度，直接叠放在电池和屏幕中间，让手机有更多的空间放进更大容量的电池。

此外，传统屏下光学指纹模组，需要尽可能安放在屏幕下方的位置，以留出尽可能多的电池空间。由于位置太过靠下，握持手机用拇指解锁时往往不够顺手，有时甚至需要换个手势。而小米CC9 Pro所采用的超薄模组可以放在屏幕更靠上的区域，让每一次解锁动作都更加流畅顺手。

小米表示，小米CC9 Pro所使用的首款超薄屏下光学指纹，通过微透镜 + 微准直的方式，集合了准直器方案和透镜方案两者的优势。并对比了传统准直器屏下光学指纹方案、传统透镜式屏下光学指纹方案与微透镜+微准直方案。以下为小米官方的详细对比：

• 传统准直器屏下光学指纹方案

优点：它通过一个个准直孔过滤其他方向的光线，最终有效的指纹信息透过准直孔投射在感光元件上，进行指纹识别。准直器方案的好处是不容易受到其他光线干扰。



缺点：受工艺技术水平影响，采集的指纹信息不够多，不容易识别，解锁速度相对较慢。

• 传统透镜式屏下光学指纹方案

优点：目前主流的透镜方案，简单来说就是微型的指纹镜头，通过给手指“拍照”获取指纹信息进行识别解锁。好处是进光量大，指纹信息丰富，解锁速度快。

缺点：由于没有准直器过滤无效光线，其他角度的环境光线也会进入的指纹模组，容易干扰。而且透镜方案的屏下指纹识别模组往往物理体积大，挤占电池空间。

• 微透镜+微准直方案

小米CC9 Pro所使用的首款超薄屏下光学指纹，通过微透镜 + 微准直的方式，集合了准直器方案和透镜方案两者的优势。



在每个准直孔的上方都集成了微透镜，通过微透镜获取足够丰富的指纹信息，这些光线进入微准直孔后，其他方向的干扰光线会被准直孔过滤掉。最终投射在指纹成像模组上的就是进光量充足、信噪比高、图像清晰的指纹信息，不仅质量高易于识别解锁，抗干扰能力也很强。

相较前代，小米CC9 Pro在室外强光下的解锁成功率进一步提升，在低温、干手指等不良环境成功率也有较为明显的提升。