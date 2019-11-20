工程院院士刘韵洁：要提前布局6G架构，否则中国5G优势只维持5年

新浪科技讯11月20日下午消息，在今日世界5G大会“未来信息通信技术国际研讨会”上，中国工程院院士刘韵洁发表《5G与未来网络发展趋势与机遇》的演讲。

刘韵洁表示，此前互联网主要是消费领域，而随着5G到来，互联网开始进入到跟实体经济融合的阶段。AR、VR超高清视频、工业互联网、车联网这三种场景，会是5G将来非常大的应用场景。

不过他指出，这些场景对延时的要求非常高，互联网原来的设计是90毫秒，而在5G的应用场景中，可能需要1-5毫秒的延迟，而这种延迟这种需求将来会发生在我们身边。比如一个年轻人要跟异地的恋人见面，要拥抱，他能感受到对方的心跳，或者诵读一段话，传感器都会支持这种场景的发展，时延会达到工业互联网的标准。

他还提到，中国5G以及6G的频谱资源能维持多长时间？将来早晚要走到毫米波。毫米波的技术芯片方面，原来中国大陆还没有，但现在中南大学实验室在毫米波上有所突破，已经开始应用。但网络架构有一个很大的问题，6G要走到太赫兹，网络架构怎么布局，要做好准备，否则中国5G的所谓优势也就维持五、六年。五六年以后这个接力赛谁跑在前面，不应该大意，不应该过于乐观。

“我们要从体系架构上去考虑变革的需要。羊毛出在猪身上，使得消费互联网领域取得很大成功。但是现在我认为就不可能是羊毛出在猪身上了。”刘韵洁说，要扎扎实实进行技术的攻关，去克服这些技术问题。