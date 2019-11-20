IT之家公告：程序员熟睡中，明日修复若干升级后的问题

致诸君：



昨日（11月19日）晚23:30 至 今早5:00期间，软媒产品部门对服务器和数据库进行维护工作，在此期间，暂停了用户注册、登录和评论等互动行为。但因为物理云（宿主机）、数据库服务器等硬件配置和软件环境进行机房迁移和大幅升级，因此带来了一些新的问题。

截至到今日午间，评论系统回复，但现在依然有不少问题存在，例如编辑发文会随机被吃掉一部分文章内容，例如网站端评论页面无法加载，例如支持反对的互动可能出现程序级错误……

因为从昨日早晨一直到今日午间，网站组同事一直在公司连续奋战30个小时，彻夜未归。虽早间一再催促他们回家休息，但他们仍然想把评论系统恢复后再离开，原因是很多人离不开评论区……

现在，他们应该还在熟睡中，现有的bug还请大家容忍和理解，明天他们归队后陆续修复。

IT之家 7.0 App 的服务器端代码已经做了部署，我们争取在元旦推出App，全新的首页和阅读界面，全新的会员体系，全新的评论互动体系。



我们并不知道何时能真正的杜绝水文和消灭狭隘喷，但我们一直不停的在努力。屡败屡战，坚持不懈。

最后，对带来的各种不便，再次恳请大家谅解。

IT之家 - 爱科技，爱这里。

软媒CEO，刺客 敬上，2019年11月20日。

