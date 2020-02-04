IT之家致国人和家人：评论区，重大改革将至

致所有的IT之家读者朋友，



我们今天在这里做个重要通知，IT之家、IT圈等软媒相关站点的互动区，将在一周内陆续迎来内容管理改革，我们内部已经组建新的审核团队，对评论和内容进行精选、梳理和清理。我们力争在本周末先完成IT之家评论区的改造，并推出 7.03 版本的安卓版/iOS/iPadOS App，以及PC/PWA平台的同步更新，随后，我们会推进UWP/macOS等版本的升级改造。

我们将确保所有的热评内容100%人工精选，确保所有的评论通过新举报系统、算法和人工复合审核，我们将确保“正三观”，确保内容的价值 —— 有意义、有意思、帮助人、启发人、知识点、刨根问底解惑、正能量……随着3月份新圈子新社交化的进展，我们还将实践实验邀请制，共同塑造一个“有爱，共分享，友爱，共成长”的社区空间。

我们坚信绝大多数的人甚至每个人会认同和期盼优质的圈层，认同奋发向上的正能量圈层，而不是结交那些一生口水叱咤键盘，被利益集团利用，最终一无所得一无所成的工具化庸人和闲散人。

漫漫人生路，我们选择与良师益友同行，求索。

1、致国人

过去数年N年，相信大家在互联网的各处，见到了大量的非理性话语内容，恨国党、侮辱嘲讽领导人、负能量、无理由喷黑、脏话粗语、低俗粗俗色情、传播恐怖图片视频或场景信息、攻击骂人、恶意造谣、恶意传谣、逼捐逼道歉等道德绑架、人肉隐私、起歧视性外号、仇富讥贫、传播盗版、无公德言论、地域攻击、机型攻击、粉丝群体攻击……在IT之家，这种现象近年也愈发的突出，已经不是靠每天几百个禁言和封号所能解决……长期以往，这帮人如若蝗虫，将其所到之处糟蹋至死，再去凌虐他处。数字世界里，留下遍地污言秽语和电子垃圾，笑谈其所祸害的平台无能无力，还去网信部门举报，无知、无聊、无德、无耻。

上述这些乱象都很可怕，但是不爱国真的是最可怕。孙中山先生说，“做人最大的事情，就是要知道怎么样爱国”。我们的国家需要一个公民誓词，普通凡人做不到天下为公，但爱国若命、永不叛国应刻在一个国家公民的骨子和誓言里。当他们走出国门，真正去往几十个哪怕几个代表性国家去旅游、学习、探访、生活，那么他们会发现，这个世界到处都有被颜色革命洗脑的国家和国民，但没有一个国家取得了中国这样改革开放以来的成就。没有比中国更安全的地方，没有比中国的百姓更有着向上阶层的突破权。也没有一个国家可以像中国这样，在40年经历4次工业革命，成为联合全世界唯一拥有全部工业门类的国家。1840到1949，我们中国大地上流了多少血，建立了多少政党、军队和组织，但真正带领着走向“中国人站起来”的，只有共产党。因为感恩，因为了解中国近代当代史，所以会真正的爱党爱国。

有人说，我只爱国，不爱党。那么你去重读近代史，从1840读到1949，你知道的越多，你会愈发的尊重我们的建国先烈和共产党先驱。他们的鲜血和无私奉献付出，给我们奠定了这70年来的和平，才给了键盘侠能够得以在弱肉强食的现实丛林世界里可乐加鸡翅的平安生活和嬉笑怒骂。

发展的眼光看问题，历史的眼光看问题，每个政党都有着大大小小的问题，但是一定要看他们是否在恪守初心、反思自我、完善自我，我们不能因为部分人否定全部，否定过往，否定一切。我们也不能因为传说中的美好，去追求所谓的灯塔和民主，真正的民主不是一个口号，而是国家人民幸福的现实结果，这个结果，就是辨别良政和劣政的绩效，用数据和现实对比，横向对比所有国家，纵向对比历史，现在的中国，不停歇的几十年高速发展，现在完全经得起这种对比。一切，用数据和现实说话。

不实事求是，不理性客观看待分析问题，就会产生认知障碍，现实生活中就会不得意，就会在相对开放的网络世界里更放纵，继而演变为“键盘侠”。他们坐井观天，他们生活在一个狭小的世界里，他们拉帮结派组织网络暴乱，他们在别人的忍耐和屈从躲避中寻找存在的意义和快感，他们不知自己反被各种利益群体所利用，他们最终一无所得、一无所成。

爱国之外，我们需要培养自己更高尚的情操，去做对社会有意义有价值的事情，成就自己，成就家族，造福社会。多和牛人强人交流，多读好书，多多出门看世界。

2、致之家家人

我一直相信人性本无善恶但外部环境能影响一切，家庭教育和社会教育是影响我们的唯二要素，我们很难去改变他人、自己、任何人，我们每个人都得力所能及的去成就自己，去修养修炼和一世修行。

尽管20多岁创业时我的QQ签名就是「美语善缘」，但是活到40岁生日的那刻，我在家想了很久，归纳了人生其实就是唯一一件事：修行嘴巴。

管住自己的嘴巴，不管是配合迈开腿的身体健康，不管是更好的人际关系，不管是更少的纷争和痛苦争吵，这辈子只要管住这张嘴。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。物理学上说，力的作用是相互的，佛学上说因、缘、果，你所说所做的，切实会回馈到你的自身上来。

每天都会有更多新人来到这里，每天都有老友在这里阅读互动，祝福友客们在这儿快乐和收获的同时，也请那些还在放纵自己上述言论的朋友去想一想，IT之家为什么会创办，为什么“爱科技，爱这里”，我和我的伙伴，为什么要忍受自己所爱所造的平台，变成你们嘴里讥讽的却是你们所造的化粪池？我们从你们身上得到了什么呢？戾气，负能量，侮辱？我们为什么要伺候你们这种人呢？

这几年先后写了10多篇针对评论区的引导文，先后表达过多次：我们欢迎友客，谢绝恶客。恶客们还请自觉离开，那些充斥着标题党和低俗文的地方只在意访问量，你们去别处怎么差评怎么攻击怎么发泄都没关系，请别再糟践这里，但我衷心的祝福你们，早日找回自己心内的善良，这个世界几千年，厚德方载物，厚德才行远。

清理，扫除，排毒，疏通，希望让这儿又健又康，让真正的科技粉喜欢这儿的洁净。

3、IT之家后记

最早的IT之家转身自Vista之家（2006年创办）之后的Win7之家（2007年创办，日访问量曾稳定在140万UV），因此这儿也是软粉的大基地，因为他们的支持，IT之家 UWP 版几乎常年霸榜微软应用商店全新闻类目。2007年之前几乎科技粉的全部世界就是个人电脑和Windows，后来iPhone带来了新的移动互联网时代，科技和数码的世界变得日新月异和精彩纷呈。

IT之家于2011年5月15日正式对外迎客，在2015年5月成立四周年的内部调查时，基本上已经是科技媒体里面互动人气最高的了。我们的产品也努力的奔往“全平台”，对 iOS/iPadOS/安卓/macOS/UWP/WP8/WP8.1/WP7/微信小程序/PC/PWA（m.ithome.com）进行了力所能及的全面支持。

从2015年到现在，我个人花在软媒的时间越来越少，IT之家的发展很是一般，离我原定的目标相差甚远，甚至出现了商业化广告过度的问题。这些，我在今年都会一一处理解决。

2019年底我的核磁共振报告出来后，我拒绝了大夫让手术的建议（重度颈椎病），但是大夫直接让我杜绝一切电脑和低头工作。春节前开始在软媒公司内部购入专用平台测试站立办公，以及制定了每50分钟就闹铃全体起立活动、做操的办法，同事们反馈都很好，相信其他同事不会重蹈我之覆辙。

今天的文章，真的偶尔才能写这种长篇的了（看着短但是写作时间真的长，不停的改）。这儿不多说这些了，毕竟不是也不需要卖惨，任何获得和回报都是有代价的，正如同这次肺炎疫情所能警示的一样，健康和自由，是一切的基础，大家务必重视。

上次我说，人在做，天在看，三寸人间。

这次我想说：所有命运赠送的礼物，早已暗中标好了价格。

刺客，软媒CEO，青岛，2020 立春，鼠年第一日。