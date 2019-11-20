内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

黄峥：拼多多双11卖出40万部iPhone 11，下季度继续“百亿补贴”

2019/11/20 21:15:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月20日消息 拼多多今日发布2019年三季度财报，财报显示总营收为人民币75.139亿元（约合10.512亿美元），与上年同期的人民币33.724相比增长122.84%。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币16.604亿元（约合2.323亿美元），而去年同期净亏损人民币6.189亿元。

据第一财经报道，在拼多多第三季度财报电话会议上，拼多多CEO黄峥公布双11部分战绩：卖出40万台iPhone11及1000台国产汽车，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿，下一季度“百亿补贴”会再次提振业绩。黄峥表示基于1月-9月的数据，一线城市用户每年在平台上消费超过5000元。

2019年，拼多多推出“百亿补贴”计划，帮助品牌商通过旗下热门商品迅速开拓增量市场。通过该计划，包括Apple MacBook、戴森吹风机等在内的逾万款全网最热商品，均实现了前所未有的最低价。数据显示，截至目前，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿，参与计划的国内外品牌超过2800家，热门补贴商品超过23000款。

截至2019年9月30日，拼多多拥有现金、现金等价物和受限制现金344亿元人民币。剔除限制性现金后，公司的现金和现金等价物为人民币157亿元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：拼多多

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有