黄峥：拼多多双11卖出40万部iPhone 11，下季度继续“百亿补贴”

IT之家11月20日消息 拼多多今日发布2019年三季度财报，财报显示总营收为人民币75.139亿元（约合10.512亿美元），与上年同期的人民币33.724相比增长122.84%。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币16.604亿元（约合2.323亿美元），而去年同期净亏损人民币6.189亿元。

据第一财经报道，在拼多多第三季度财报电话会议上，拼多多CEO黄峥公布双11部分战绩：卖出40万台iPhone11及1000台国产汽车，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿，下一季度“百亿补贴”会再次提振业绩。黄峥表示基于1月-9月的数据，一线城市用户每年在平台上消费超过5000元。

2019年，拼多多推出“百亿补贴”计划，帮助品牌商通过旗下热门商品迅速开拓增量市场。通过该计划，包括Apple MacBook、戴森吹风机等在内的逾万款全网最热商品，均实现了前所未有的最低价。数据显示，截至目前，拼多多“百亿补贴”入口的日活用户已经突破1亿，参与计划的国内外品牌超过2800家，热门补贴商品超过23000款。

截至2019年9月30日，拼多多拥有现金、现金等价物和受限制现金344亿元人民币。剔除限制性现金后，公司的现金和现金等价物为人民币157亿元。