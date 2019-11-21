网易有道发布上市后首份财报：第三季度营收3.5亿元

北京时间11月21日早间消息，网易有道发布了公司2019年第三季度未经审计业绩公告，财报数据显示，2019Q3公司净收入为3.5亿，同比增长98%。其中学习型产品和服务净收入2.3亿，同比增长142%。

网易有道CEO周枫表示:“我们重点仍然是课程品质，加强头部明星课程的打磨，拓展学科品类，通过完善的教学教研体系，推动在线课程持续增长。

“有道较新推出的少儿素质课程越来越受欢迎。学习智能硬件产品也获得了超预期增长，我们认为这是学生学习体验过程中不可或缺的部分。”周枫表示，“我们会在智能学习技术创新方面继续保持投入，让学习体验更具参与和互动性。同步还将在在线课程获客方面进行投入。我们会充分发挥自有大规模流量池的资源优势，通过更有效的获客方式推动业务成长。”

净收入

网易有道2019年第三季度净收入3.459亿，去年同期1.744亿，同比增长98.4%。

网易有道2019年第三季度学习型产品和服务净收入2.252亿，去年同期9320万，同比增长141.6%。得益于K12课程用户人次的强劲增长，及人均课单价增长。

毛利润与毛利率

网易有道2019年第三季度毛利润8920万，去年同期4060万

网易有道2019年第三季度毛利率25.8%，去年同期为23.3%

网易有道2019年第三季度学习型产品和服务毛利率27.5%，去年同期为9.2%。主要由于随着业务规模扩大、老师薪酬结构优化，实现了经济规模增长。

在线课程运营与财务数据

网易有道2019年第三季度在线课程销售额2.909亿，同比增长139.8%

网易有道2019年第三季度有道精品课销售额2.146亿，同比增长104.6%

网易有道2019年第三季度有道精品课付费人次23.71万，去年同期17.22万，同比增长37.7%

网易有道2019年第三季度K-12付费人次92,700人，去年同期为33,200人，同比增长179.2%

网易有道2019年第三季度有道精品课人均课单价905元，去年同期609元，同比增长48.6%

智能硬件

网易有道2019年第三季度学习型智能硬件销售收入同比增长707%。得益于有道词典笔和有道翻译王的销量大幅增加，这些产品凭借优异的产品质量，广受用户喜爱。

运营费用

总运营费用3.24亿，去年同期为1.262亿

市场营销和销售费用2.31亿，去年同期为6500万。主要原因是在获客方面的投入增加，品牌投入、销售和市场营销人员薪酬相关支出增加。

产品研发费用7490万，去年同期为5270，同比增长42.1%。主要由于课程开发专业技术人员数及相关工资支出增加。

一般管理费用为1810万，去年同期为850万。主要由于行政人员数量和薪酬水平的增加。

资产负债情况

截止9月30日，有道公司现金、现金等价物、定存、短期投资总计为1.603亿元。截止18年12月31日，该数据为4.354亿元。减少的主要原因是包括获取流量、品牌建设在内的日常运营的持续投入。

截止9月30日，公司由合同债务为主要构成的递延收入余额为3.436亿元，较12年31日的1.775亿元增长93.5%。

其中，截至2019年9月30日在线课程递延收入2.967亿。截至2018年12月31日递延收入为1.291亿。