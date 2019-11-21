拼多多Q3再亏23亿：买家虽破5亿，但“越拼越亏”？

狂奔中的拼多多突然“失速”了。

昨晚，拼多多公布了截至9月30日止的Q3财报。这份财报的营收增速低于市场预期，但亏损却远高于预期——双向失衡下，拼多多遭遇市场看衰，股价持续下跌且跌幅逾22%。

这与它此前一向亮眼的业绩形成反差：Q3季度，拼多多营收达75.14亿元人民币，较Q1、Q2的228%及169%增速相比，Q3继续放缓降至122%，环比仅增3%。

更关键的是，Q3季度的净亏损高达23.35亿元，去年同期则为10.98亿元，亏损同比扩大至113%。包括营销费、管理费及研发费在内，均较Q2季度有所提升。

不过，大幅投入与百亿补贴，为拼多多赢来了更多用户：Q3季度，拼多多App平均月活跃用户数达4.296亿，较去年同期的2.317亿净增1.979亿，较上一季增长6360万。

用户量大增，但购买力或不足

一般情况下，GMV和月活是衡量电商企业兴衰的参照指标。

在一年时间内，拼多多的广告语从“4亿人都在用的App”，改成了“5亿人都在用的App”。

财报显示，截至2019年9月30日，拼多多平台年活跃买家数达5.363亿，较去年同期净增1.508亿，较上一季度增加5310万。今年三季度，拼多多App平均月活跃用户数达4.296亿，较去年同期增加1.979亿，环比上一季度增长6360万。

用户数之所以迅速攀升，与拼多多持续补贴密切相关。今年618，拼多多启动百亿补贴，此后补贴从临时变为常态。“百亿补贴”直观反映在营销费用上：Q3季度，拼多多的营销推广投入达179.02亿元，相较于上年同期的74.18亿元，增长约1.4倍。

但是，“百亿补贴”在获得了更多客户的同时，却未能带动营收的大幅增长。财报显示，Q3季度营收为75.14亿元，但环比增速仅为3%，与Q2高达60%的增速差距明显。

GMV方面，Q3季度达到8402亿元，同比增长144%，环比增长18.4%。这项数据与Q2季度27.2%的环比仍降低了近10个百分点。

一方面，更多人开始使用拼多多，但交易额增速却不及从前；另一方面，买家人均消费为1566.7元，环比增速仅为6.7%低于Q2……这表明，5亿消费购买力或表现欠佳。

亏损再扩大，推广营销太费钱

“亏损”二字，一直是伴随拼多多的关键词，在Q3季度表现得尤为明显。

财报显示，平台归属于普通股股东的净亏损为23.35亿元，对比去年同期为10.98亿元，亏损同比扩大至113%。非通用会计准则下，平台归属于普通股股东的净亏损为16.6亿元，对比去年为6.1亿元。

细看三项指标，其中研发费用高出Q2约4%、管理费用高出Q2不足1%、推广营销费用高出近8%（在Q3季度，拼多多推出万款补贴商品，力求全网最低价），这些都直接导致了亏损加大。

对此，拼多多解释称，用于销售与市场推广费用扩大为69.08亿元，较去年同期的32.29亿元同比增长114%，较上季度的61.03亿元增加8.05亿元。

不过，拼多多仍然是一家现金流充沛的企业。财报显示，截至2019年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和受限制现金344亿元。剔除限制性现金后，现金和现金等价物达157亿元。

日活达淘宝五成，差距正缩小？

昨日，数据公司QuestMobile发布《2019双11洞察报告》显示，今年双11当天，共有6.6亿消费者在移动购物行业中“剁手”，其中手机淘宝DAU（日活用户数）4.6亿、拼多多2.2亿、京东0.9亿。数据表明，拼多多已彻底超越京东，并缩小与淘宝差距。

不过，马云前不久曾公开表示，“目前每晚大约有1700万人逛淘宝，但是什么东西都不买”。此话反映出了目前消费者的普遍购物习惯。所以，日活数据往往不能反映平台间的差距。

目前来看，电商行业“三强争霸”中，阿里巴巴依旧领先，拼多多紧随其后，至少从双11电商大促节点来看，双方差距依旧明显。

结语：

整体来看，拼多多依旧处在发展期，但至少三个难题亟待解决：

第一，如何避免在增长中再现巨额亏损？

第二，若失去“百亿补贴”，还能否继续保持用户数及购买力？巩固消费习惯的做法是否有效？

第三，如何避免微信“清理外链”所带来的影响，甚至摆脱微信的束缚呢？