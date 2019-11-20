拼多多高管解读财报：一线城市用户年化消费超5000元

北京时间11月20日晚间消息，拼多多今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，总营收为人民币75.139亿元（约合10.512亿美元），与上年同期的人民币33.724相比增长122.84%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币23.350亿元（约合3.267亿美元），而去年同期净亏损人民币10.983亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币16.604亿元（约合2.323亿美元），而去年同期净亏损人民币6.189亿元。

财报发布后，拼多多董事长兼CEO黄峥和战略副总裁David Liu出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为分析师问答环节主要内容：

摩根士坦利分析师Grace Chen：公司在提高投资回报率方面有什么策略？将加大在哪些品类产品上的营销投入？

David Liu：公司在营销策略方面没变化，还是致力于提高用户参与度和增加用户数，提高投资回报率的关键还是提高用户参与度，公司将继续增加拼多多平台的商品品类，通过促销活动和折扣，鼓励用户体验商户新上的产品，提高用户体验，建立用户对平台的信心。随着用户规模的扩大，他们的需求也将更为多样化，我们注意到用户对于品牌产品和进口食品的需求不断增加，尤其是在化妆品和母婴产品品类上，我们希望用户通过自己的购物体验，理解在拼多多平台上购买的都是真品，高质量的，性价比高的产品。这也是为什么公司能够成功地实施100亿补贴计划的原因，公司自己出10亿，另外还包括与商家共同提供的营销资源，用户可以借助这个促销计划，购买一些此前从来没有在拼多多平台上购买过的商品，进而增强对于平台的信心。拼多多用户目前每年的平均消费额已经达到几千元，而按照三季度数字，一线城市用户的年化消费已经超过5000元。

花旗分析师Alicia Yap：618和双十一促销期间，购买拼多多平台上iPhone的用户具备什么样的特征？是年轻一代吗？是一二线城市的用户吗？还是低线城市的用户？这些用户后来有没有在平台上购买其他商品？他们的活跃度如何？另外，公司三季度的商业化水平比较低，如何展望四季度的情况？

David Liu：双十一公司卖了40多万部iPhone，80%是80后和90后，都是平台比较年轻的用户。关于你购买率的问题，公司目前还是比较关注用户参与度，希望用户能够注意到商家的商品，增加购买的机会，希望能够找到购买率增加和平台规模扩大之间的平衡。