“星际飞船”原型压力测试中爆炸，SpaceX回应：非严重问题

11月21日消息，据国外媒体报道，当地时间11月20日，SpaceX旗下测试版“星际飞船”原型在德克萨斯州进行的地面测试中部分船体设备发生爆炸，喷出大量气体，一些碎片随即卷入天空。当天下午，当地太空爱好者拍摄的实时流媒体捕捉到了这次爆炸。

爆炸发生时，SpaceX公司似乎正在位于德克萨斯州博卡奇卡的测试地点进行压力测试。当时的实时流媒体显示，测试版“星际飞船”全天都在定期排气，表明正在进行测试。

“今天测试的目的是将系统加压到最大，所以结果并不完全出乎意料，”SpaceX的一位发言人表示。“没有人受伤，这也不算是一个严重问题。”

这个原型机是为了对“星际飞船”的设计进行测试，这艘巨大的宇宙飞船将用于把货物和人员运送到月球和火星等深空目的地。SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）曾在今年9月份向记者展示过这款“星际飞船”原型。当时他声称，未来几个月内，测试飞船可能会进行低空飞行，而改进的星际飞船可能在未来六个月内抵达地球轨道。

现在原定时间表几乎肯定会有所改变。爆炸发生后，马斯克在Twitter上表示，SpaceX可能不再使用这款原型机，而是将使用该公司计划建造中的更先进原型进行飞行测试。“（这款发生爆炸的原型）对（制造用于发射升空的）改进版原型有一定价值，但飞行设计完全不同，”马斯克写道。