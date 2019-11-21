蔚来李斌：补贴退坡短期压力大，但电动汽车春天不是很远了

新浪科技讯11月21日下午消息，蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌20日在2019中国汽车产业论坛上发表了主题为《未来出行和全球产业的变革》的演讲，解释了为何近期公开露面次数较少，称主要是在忙着卖车，并且谈到了“前一段时间把我说成是2019年最惨的人”。

李斌介绍称，目前蔚来车辆分布在全国296个城市，基本上90%的中国地级市都有蔚来汽车在开，“蔚来的用户用实际的行动证明了我们的车能买能开。”

谈到新能源车补贴退坡，李斌表示，“今年补贴退坡以后，我们电动车的销量确实压力比较大，基本上和去年同期相比下降了很多，特别是纯电车，日子确实不是很好过。”

但从蔚来的销量来看，8月份交了2千台，9月份2019台，比我们预计多了20%，十月份交付2526台，11月份大定的数量也比预期更好一些。

“补贴对于新能源的销售短期的压力还是非常大的”，但从李斌个人来看，他认为新能源汽车已经在新的拐点。“过去确实都是政策驱动补贴在销量里面，占到的促进作用比例是很大的，今年补贴退坡之后进入一个新时期，真正靠产品和服务赢得用户，用更好的产品、服务从汽油车的用户里面争抢用户，到了这样的时间点。”

随着时间的推移，越来越多的企业进入到电动车市场，共同培育整体市场，李斌凭此判断，“我认为电动汽车的春天已经不是特别远了。”

随后他列举了部分依据。“基础设施在过去的几年里面得到非常长足的发展，”李斌表示，“所谓的续航里程焦虑主要是汽油车用户操电动车用户的心，真正开起来还好。”

在他看来，电动汽车销售市场正在发生很大的变化，个人购车的需求越来越强，好的产品越来越多，理性的用户越来越多。“相信以今年补贴退坡为新起点，电动汽车市场会变得越来越健康和越来越有未来。”