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开机广告收入曾达每天170万元，将其去掉后电视恐将涨价

2019/11/21 15:57:11来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月21日消息 今年10月，江苏省消保委结合智能电视开机广告消费调查情况，依法约谈海信、创维、夏普、长虹、小米、海尔、乐视7家电视企业，并提出履行售前告知开机广告、提供广告一键关闭功能等整改要求。

11月20日，新华社报道称，江苏省消保委表示，当前智能电视预植入开机广告长度约为15秒到40秒，且大多无法跳过或一键关闭。

有智能电视厂商负责人在接受新华社采访表示，开机广告是目前智能电视行业的重要利润来源，禁放商业广告会让企业受损很大。如果失去开机广告收入，消费者恐将面临涨价的结果。新华社还指出，根据某智能电视厂商公布的数据，开机广告收入曾达170万元/天。

对此，中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，智能电视的售价和厂商盈利策略不应该混为一谈。商家也没有权力通过强制广告的方式向消费者转嫁成本。

不过，电视广告的有关标准即将出台。上周，在2019第十五届中国音视频产业大会上，中国电子视像行业协会宣布《智能电视广告服务规范》征求意见稿完成。《智能电视广告服务规范》由中国电子视像行业协会组织TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔、小米、夏普、飞利浦、风行等厂商共同制订，有望在年底出台。

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