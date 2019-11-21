特斯拉电动皮卡即将亮相：售价最高约5万美元，续航800公里

11月21日消息，据国外媒体报道，特斯拉将于美国当地时间周四推出其谋划了很长时间的首款电动皮卡，届时这款卡车的名字、配置和价格都将揭晓。

11月6日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉将于11月21日在洛杉矶SpaceX工厂附近发布其纯电动皮卡。而就在同一天，该公司向美国专利商标局申请了两个商标，即CYBERTRUCK和CYBRTRK。

有外媒称，CYBERTRUCK将是特斯拉首款电动皮卡的名字，但是该公司到底会用哪个名字也只能等到发布的时候才能揭晓了。

对于即将发布的电动皮卡，特斯拉方面公布的信息并不多，这款卡车的续航里程、加速时间等各项性能指标，以及外观内饰等，都要在发布会上才能揭晓。所以，接下来，请大家跟着小编一起来回顾下媒体此前披露的一些相关信息，看看哪些会成为现实。

配置

此前，马斯克透露了这款皮卡一些计划中的功能，比如400英里（约合643.74公里）至500英里（约合804.67公里）的续航里程，带有动态悬挂的双马达四轮驱动动力系统，以及“30万磅的牵引能力”。

此外，马斯克还曾透露，这款皮卡将有“疯狂扭矩”，并配置可根据负重进行动态调整的悬架，这将是标准设计。同时，它还支持自动侧方停车，还配备360度摄像头和声纳。

在外观方面，马斯克上月透露，这款电动皮卡像“来自未来的装甲车”，听起来非常的酷炫。大家有没有很期待呢？

此前，马斯克曾在一次采访中吹嘘自己的新皮卡，他说：“它将是一款比其他卡车更强大的卡车。该公司的目标是，在卡车功能方面，使其成为比福特F-150皮卡更好的卡车。”

马斯克一直直言不讳地分享特斯拉电动卡车的未来主义风格和令人印象深刻的规格，即它将击败福特的F-150皮卡，但他从未提及这款卡车的可靠性。

价格和竞争

在皮卡市场中，特斯拉将与Rivian、福特、Workhorse、Ram卡车公司、雪佛兰和GMC汽车等大型汽车制造商展开竞争。

与这些制造商相比，特斯拉不是一个非常有名的“卡车专家”，因此该公司的电动皮卡要想脱颖而出并不是那么容易。

除了特斯拉，Rivian、福特和Workhorse都计划在未来几年发布全电动的插电式混合动力卡车。

Rivian是一家新兴的电动卡车制造商，它已经在一轮融资中获得了7亿美元的投资，领先于亚马逊。该公司将其R1T纯电动皮卡的价格定为6.9万美元，而特斯拉电动皮卡的售价预计在5万美元左右。

德意志银行（Deutsche Bank）的伊曼纽尔·罗斯纳（Emmanuel Rosner）在一份报告中表示，这款车的未来感太强，无法吸引“传统的皮卡买家，只能成为销量较低的小众产品”，这可能是有风险的。

总结

考克斯汽车公司（Cox Automotive）的一项研究显示，在皮卡市场中，可靠性是最重要的因素，有31.3%的买家会选择可靠性，其次是性价比高、品牌体验好。只有5.8%的皮卡买家认为，驾驶性能是他们购买决定中最重要的因素。

特斯拉电动皮卡的可靠性、性价比、驾驶性能到底怎么样，我们目前尚不可知。它是否能获得买家的青睐呢？那就让我们拭目以待吧。