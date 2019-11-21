苹果：普通人维修iPhone有危险

11月21日消息，据外媒报道，今年7月份，美国众议院司法委员会曾就设备维修政策向苹果施压，怀疑其存在反竞争行为。对此，苹果负责公司法事务的副总裁凯尔·安德尔(Kyle Andeer)日前作出回应，但却被指相关解释含糊其辞，有误导公众之嫌。

此前，苹果被指故意夸大用户自己修复手机的难度和危险性，并且还阻挠第三方维修店使用正品备件维修的努力，为此被指存在垄断嫌疑。在证词中，安德尔代表苹果一再否认这些指控。

苹果的主要论点是，iPhone的技术含量太高，普通人在没有经过特殊培训的情况下无法进行维修，而且维修可能会引发危险，所需费用也比苹果收取的费用更高。这是苹果首次公开其维修政策。

当被问及为何要阻止第三方维修店接收正品备件和信息时，苹果表示：“没有正确更换螺丝或外罩的维修可能会留下损坏电池等部件的后遗症，导致过热或造成伤害。基于这些原因，我们认为，在获得备件和维修手册时，维修店接受适当的培训至关重要。”

但是显然，安全并不是苹果首要考虑的因素。否则，苹果完全可以提供培训和维修手册。

美国PIRG维修权运动负责人内森·普罗克托(Nathan Proctor)在电子邮件中表示：“苹果的论点十分荒谬。苹果希望他们的客户和政府接受这样的说法，即虽然存在维修垄断，但这是有益的垄断，完全是为了我们的利益着想。”

而电池爆炸的威胁也被夸大了。贸易组织Repair.org的执行董事盖伊·戈登-拜恩（Gay Gordon-Byrne）说：“苹果认为他们需要保护消费者不受电池的伤害，所以才会有上述决定。可我们已经为立法者更换了数以百计的电池和屏幕，而他们亲眼见证的这些修复并非多么复杂！”

苹果似乎也无法回答为何其维修服务必须受到严格控制的基本问题。当国会议员询问苹果有多少技术人员时，该公司声称有数万名技术人员。当被问及苹果从维修中获得了多少收入时，苹果称“自2009年以来，每年提供维修服务的成本都超过了由此产生的收入”。

然而，估计很多人不相信苹果在维修方面赔钱，苹果的答案似乎也含糊其辞。多年来，苹果不得不为有缺陷的产品提供免费维修。比如MacBook的召回，苹果并非更换设备上的几个按键，而是要更换半个电脑，但这属于保修范围的，与昂贵的的付费维修混为一谈，那么它完全是在误导公众和美国国会。

最初发布后，苹果对修理iPhone X背板玻璃收取549美元费用，修理iPhone 11屏幕费用为199美元。如果客户是维修订阅服务Apple Care的会员，需要预先支付199美元和每月9.9美元的订阅费，这样可以享受29美元的维修服务。普罗克托称：“令人震惊的是，苹果声称在维修方面亏损令人感到吃惊，因为他们收取的费用远超过第三方，而第三方已经可以从维修中获利。”

美国众议院还询问苹果是否采取了行动，阻止消费者在其生态系统之外寻求维修服务。苹果对此予以否认，并称：“顾客可以自由地从他们选择的任何商店获得维修服务。”

这可能也是错误的。苹果已经两次推出iOS更新封杀第三方修复屏幕触摸功能。那些手机屏幕坏掉或者自己修好或者由非苹果官方商店修理的人，在iOS更新后会发现他们的触摸屏无法工作。这个问题影响巨大，以至于许多商店不得不停止修复iPhone，或向受影响客户退款。在iPhone 11和iPhone 11 Pro上，会有个弹出窗口不断地提醒用户，他们的屏幕使用了未经过验证的替换备件。

苹果正在与一种倡导维修权的草根运动进行斗争。美国民主党总统候选人伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)和伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)都呼吁制定全国通用的维修权法律。20个州正在考虑颁布本地维修权法律，其中以马萨诸塞州的意愿最为强烈。普罗克托称：“苹果应该让我们修复自己的东西，并向每个人提供备件、服务信息和诊断软件。”