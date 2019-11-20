苹果CEO库克的六旬感悟：人生最大价值就是帮助他人

凤凰网科技讯北京时间11月20日消息，苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在周二出席了Salesforce在旧金山芳草地艺术中心举办的年度Dreamforce大会，与Salesforce联席CEO马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)上演了一场“炉边谈话”。

库克在这场对话中谈到了多个话题，包括苹果产品在企业环境中的应用，苹果在创新、隐私、环境保护上的价值观，他与苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的关系，自己的人生感悟。

人生最大价值

库克今年59岁，马上就要60岁了。按照中国人的说法，六十而耳顺，这时候的人能够辩明事非曲直了。

贝尼奥夫问库克，当你自我思索时，有没有想过自己的最大价值是什么。库克用自己在快40岁时的一个“人生启示”回答了这个问题。

“你会在某个时间点意识到，我们来到这个世上就是为了帮助他人，这是我们来到这里的唯一原因。一旦你把这个使命牢记在心，生活就会变得简单得多。这就是我的看法。有了这颗北极星指明方向，你就可以把许多非常复杂的决定化繁为简。你来到这里就是为了造福于其他人，而不是自己。我对此深信不疑。”库克称。

库克不像其它科技公司CEO那样过着十分奢侈的生活。作为苹果CEO，他的净资产预计为6.25亿美元，常常向慈善事业捐款，并鼓励苹果员工，引导公司做出大量慈善努力。2011年，他在苹果建立了一个公司范围内的非营利捐款匹配项目。过去10年，苹果已捐出1.3亿美元帮助艾滋病防治组织Product(RED)抗击艾滋病，捐赠1亿美元推进科技行业的多样性，向医院捐赠5000万美元等。

“非同凡想”依旧是一盏指明灯

库克还谈到了已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)，后者培养了苹果的核心价值观。

他表示，乔布斯以最高品质做产品的精神在苹果依旧得到了很好的贯彻，苹果做的是最好的产品，而不是力求最多。库克称，“非同凡想”(Think Different)依旧是一盏指明灯，苹果致力于在创新的同时忠于公司的价值观。

此次Dreamforce大会在旧金山芳草地艺术中心举办。此前，乔布斯在这里发布了许多著名苹果产品。回忆起乔布斯，库克表示他最怀念与乔布斯的“友谊”。库克说，他很怀念乔布斯的一些小事情。乔布斯每天下班比库克早，但是离开前都会在库克的办公室停留，与他交换看法。

隐私需贯穿整个产品开发

库克还强调了隐私的重要性，他认为隐私是一个需要贯穿整个新品开发过程中的因素，而不是事后添加。

“你不能事后附加隐私功能，”库克说，“你在产品开发过程中就应该考虑到它。一些公司突然某一天才想起要做一些隐私努力，你可以看到这些公司的遭遇。你就是不能这么做，你必须把它融入产品设计中。”

库克还驳斥了人工智能(AI)的发展需要人们放弃大量个人隐私的说法，直接抨击谷歌、Facebook等对手的做法。库克重申，即便苹果在开发使用机器学习技术的新产品时，公司依旧致力于保护隐私。库克把隐私保护视为苹果践行改善顾客生活、忠于公司道德价值观使命的一大承诺，而不是把隐私看做是一个宣传口号。

“一些人认为你无法做出真正厉害的AI机器学习技术，除非你拥有大量数据，详细掌握个人生活，”库克说，“我们并不同意这一点，我们认为这是一种错误的交换。”

iPhone办公

Salesforce联席CEO贝尼奥夫表示，他使用iPhone办公已经很多年，自己甚至没有电脑。

“我甚至不再需要拥有一台电脑，”他对库克说，“我不需要它。你们做得很棒。好吧，我还有一台电脑，但我不会告诉你它在哪里。”

贝尼奥夫称，他运营Salesforce所需要的一切都在iPhone上，包括Salesforce应用。“iPhone真的成为了我的办公室延伸，”他表示，“无论我在哪里，只要有手机，我就能工作。”

贝尼奥夫表示，他之所以还有一台电脑，是因为还有一些视频没有备份到iCloud上，否则他一点也不想回到这种陈旧的工作方式上。

苹果运营已全部使用可再生能源

谈到环境保护，库克提及了苹果要将整个公司运营全部转用100%可再生能源的承诺。2018年4月，苹果已经实现了这一目标。现在，苹果正推动供应商和市场竞争对手取得这一成就。

“我们不断挑战自己，把努力范围扩大到了远超我们当前能力的水平，我们希望让世界变得更好。”库克说。