彭博社：由于iOS 13 Bug太多，苹果正改变iOS 14开发方式

IT之家11月21日消息 根据用户的反映来看，苹果iOS 13系统（尤其是前几个版本）的bug和漏洞要比之前的系统更多。

据彭博社报道称，苹果正在改变其开发操作系统内部版本的方式，以防止历史重演，而iOS 14系统已经采用了这种新方法。彭博社解释说，目前为止，苹果工程师会在经过全面测试之前将大量功能“塞入”iOS版本的每日版本中。这意味着在这些内部版本上使用测试设备已成为噩梦，因为系统以不同的稳定性级别运行了许多不同的组件分支。彭博社解释说，这使得苹果几乎不可能了解其软件的实际状态。

在iOS 14上，苹果的计划是默认情况下禁用OS构建的所有进行中功能，而必须使用特殊的配置菜单来启用。这样一来，苹果管理层就可以密切关注其新操作系统版本的进度，并使该软件更具灵活性，尚未准备就绪的功能可以更轻松地删除。

新方法还将适用于iPadOS，watchOS，macOS和tvOS的开发。苹果公司希望iOS 14是一个功能丰富的版本，但如果需要的话，苹果会将某些功能推迟到iOS 15。

彭博社称，苹果工程师在6月的WWDC会议之前就已经意识到iOS 13没有达到合格的标准。该报道还称，苹果工程师实际上放弃了完善iOS 13.0的工作，而将精力集中在iOS 13.1上：