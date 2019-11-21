小米科技园第一场家宴正在筹备中，没有内定和后门

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月21日消息 每年年底，小米都会举行一场家宴。今年，小米将在小米科技园举行第一场家宴，小米公司新媒体总监陆柒柒表示，小米今年的家宴正在紧张筹备中。
陆柒柒表示表示，小米科技园第一场家宴将有如下几个特点：
① 今年风格巨年轻，巨好玩；② 园区处处有亮点，玩不腻；③ 人数会比往年多，翻一倍；④ 没有内定和后门，很公平；
在去年的小米家宴中，雷军在现场带来了私房菜，并且和广大米粉同餐。另外，小米为参与家宴的米粉准备了伴手礼，雷军在现场亲自招待了各位米粉。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有