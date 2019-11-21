小米科技园第一场家宴正在筹备中，没有内定和后门

IT之家11月21日消息 每年年底，小米都会举行一场家宴。今年，小米将在小米科技园举行第一场家宴，小米公司新媒体总监陆柒柒表示，小米今年的家宴正在紧张筹备中。

陆柒柒表示表示，小米科技园第一场家宴将有如下几个特点：



① 今年风格巨年轻，巨好玩；

② 园区处处有亮点，玩不腻；

③ 人数会比往年多，翻一倍；

④ 没有内定和后门，很公平；

在去年的小米家宴中，雷军在现场带来了私房菜，并且和广大米粉同餐。另外，小米为参与家宴的米粉准备了伴手礼，雷军在现场亲自招待了各位米粉。