周鸿祎示警5G时代：所有网络攻击都可能变成物理伤害

11月21日消息，首届世界5G大会在京开幕。360集团董事长兼CEO周鸿祎发表了“5G时代的安全挑战与应对”主题演讲。周鸿祎透露了其对5G时代的担心，他认为未来通过5G网络和物联网，所有网络的攻击都可以变成物理的伤害。

“我们发现过4G的第一个漏洞，但4G这几年一共也就曝出了30个漏洞，5G目前还没有发现太明显的漏洞，但谈5G安全不能孤立来看，要有整体思维。”周鸿祎坦言道。

“未来通过5G网络和物联网，所有网络的攻击都可以变成物理的伤害，而且很多国家级背景的黑客、国家级的力量开始入场。”周鸿祎表示，这几年我们发现越来越多的攻击已经不是仅仅影响用户的手机和电脑，而是直接攻击国家的基础设施、工业设备，这种例子举不胜举，最近在网上被公开一个来自伊朗的APT34组织就盯上了中国12家机构。

不同于小毛贼“明火执仗”的网络攻击，国家级的APT攻击大概都要经过长达几年的潜伏渗透，通过一个漫长的攻击链，最后潜伏到目标，在关键时刻瞬间致瘫。周鸿祎此次演讲显然并不是给5G“挑刺儿”，而是希望更好为5G时代保驾护航。

如何应对5G时代的网络战问题？周鸿祎认为，首先要解决“看见”的问题，如果我们现在安全还是老三样：杀毒软件、防火墙、入侵检测，这对网络战几乎无效，这么长时间我们都没有抓到国外的潜伏攻击，并不是他们不存在。如果你看都看不见，谈何防守，谈何阻断。

周鸿祎建议，唯一的方法就是用大数据来看。因为所有的网络攻击，最终都会在手机、电脑、物联网设备上留下痕迹。解决5G时代网络攻防问题的核心就是要依靠安全大数据，打造网络时代的雷达，使得像隐身飞机一样的网络攻击能够看见。