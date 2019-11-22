官方删评论：苹果官网下线全品类“评分和评论”功能

IT之家11月22日消息 据外媒报道，苹果于11月17日将其官网上的“评分和评论”功能下线，此次修改涉及到所有产品。目前尚不清楚苹果这么做的目的以及苹果何时会重新显示用户评论。据外媒了解到的消息显示苹果在线零售商店页面目前缺少的是“买家评论”部分。

有用户表示这些页面已从美国，英国和澳大利亚的苹果在线商店中删除，这表明此举是苹果官方的行为。众所周知，苹果公司之前会留下用户对产品的负面评论，这些评论向客户真实展示了产品的性能。外媒发现苹果是在11月16日晚上到11月17日早晨之间的某个时间点将其官网上的“评分和评论”功能下线的。

早前油管UP主Fstoppers在11月16日发布了一段YouTube视频，标题是“苹果粉丝们，你的上帝现在在哪里？”在视频中，主持人阅读苹果官网上用户对新款16英寸MacBook Pro的一些负面评价，该视频于11月16日发布，之后，苹果取消了网站的用户评论功能。

不过，鉴于该视频在发布时的5.6万页浏览量似乎还不足以引起苹果对视频内容的关注，因此该视频是否与苹果删除评论的决定有关还有待验证。其他一些视频对苹果的产品更为挑剔，有些视频的浏览量要高得多，但显然苹果似乎没有那么多时间来处理这些公众投诉。