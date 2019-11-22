华为物联网操作系统LiteOS主库迁出GitHub

IT之家11月22日消息 LiteOS是华为物联网操作系统，现在官方公告称，为了提供更好的服务，Huawei LiteOS开源代码官方主仓库项目于2019年11月从GitHub迁出，后续代码更新、维护将在码云（https://gitee.com/LiteOS ）上进行。

Huawei LiteOS一直致力于打造易用、安全、高性能的物联网系统，项目迁入码云(Gitee)后，LiteOS开源团队将开展社区项目更新，包括丰富的组件包、新平台的支持、配套工程工具。敬请关注，期待大家的参与。

Huawei LiteOS简介

Huawei LiteOS是华为面向物联网领域开发的一个基于实时内核的轻量级操作系统。本项目属于华为物联网操作系统Huawei LiteOS源码，现有基础内核支持任务管理、内存管理、时间管理、通信机制、中断管理、队列管理、事件管理、定时器等操作系统基础组件，更好地支持低功耗场景，支持tickless机制，支持定时器对齐。

同时提供端云协同能力，集成了LwM2M、CoAP、mbedtls、LwIP全套IoT互联协议栈，且在LwM2M的基础上，提供了AgentTiny模块，用户只需关注自身的应用，而不必关注LwM2M实现细节，直接使用AgentTiny封装的接口即可简单快速实现与云平台安全可靠的连接。

Huawei LiteOS自开源社区发布以来，围绕NB-IoT物联网市场从技术、生态、解决方案、商用支持等多维度使能合作伙伴，构建开源的物联网生态,目前已经聚合了30+ MCU和解决方案合作伙伴，共同推出一批开源开发套件和行业解决方案，帮助众多行业客户快速的推出物联网终端和服务，客户涵盖抄表、停车、路灯、环保、共享单车、物流等众多行业，为开发者提供 “一站式” 完整软件平台，有效降低开发门槛、缩短开发周期。