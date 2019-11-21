华为公布“华为公司十大发明”：超级快充、GPU Turbo在列

IT之家11月21日消息 刚刚华为官方公布了“华为公司十大发明”，我们来看一下吧。

发明一、超级快充

在传统高压快充技术中，由于转换电路充电效率受限，无法持续快充，而且发热严重。华为瓦特实验室首创电荷泵快充技术，实现快充电路的高效电压转换，充电效率超过95%，并且大幅度减低发热量，很好地保护了电池和手机。

发明二、全光交叉

华为OXC(Optical Cross-Connect)全光交叉解决方案基于全光背板、高密器件集成、硅基液晶AD WSS等自研核心技术，实现单框“P”级别交换容量，构建极简新站点，实现设备“0”连光纤简化运维，节省80%机房空间和60%供电，并帮助客户快速构建3D-Mesh骨干网。目前华为OXC解决方案已经实现商用部署。

发明三、5G超级上行

啥叫5G超级上行？举个栗子，你经常发发抖音、Vlog，你希望上传速度很快不要卡，这就要用到5G超级上行。5G时代万物互联，行业应用的海量数据将自下而上的产生，在传统下行大带宽的基础上，提出了上行大带宽、低时延的新需求。比如无人机、4K高清直播等需要40Mbps上传+20-40ms时延，无人采矿车需要多路30Mbps上传+30ms时延等。

5G超级上行解决方案，解决了“扩充上行带宽，提升边缘覆盖，缩短网络时延”的难题。测试显示，这一技术将使5G用户的上行体验速率提升30~60%，覆盖提升~10dB，并缩短时延约30%，从而提升用户在5G网络下的使用体验。

简单的讲，所谓超级上行，就是将TDD和FDD协同、高频和低频互补、时域和频域聚合，充分发挥3.5G大带宽能力和FDD频段低、穿透能力强、全时域的优势，既提升了上行带宽，又提升了上行覆盖，同时缩短网络时延。它是无线通信首个时频复用的技术，是面向2B/2C市场的提升覆盖/最优速率/缩短时延解决方案。面向5G时代，远程控制、远程医疗、智慧工厂等各种各样的5G应用都需上行低时延、大带宽、高可靠覆盖能力来支撑。

发明四、达芬奇芯片架构

2018年10月，华为发布了全球独创的达芬奇人工智能芯片架构，及基于此架构的昇腾芯片和全栈AI解决方案。达芬奇架构以3D Cube计算引擎为基础，实现了AI算力和能耗比的提升；同时，达芬奇架构能支持7个数量级的算力范围，通过一个芯片架构就能支撑端侧、边缘和云端三种应用场景，覆盖了可穿戴、IoT、摄像头、手机、智慧屏、智能车、数据中心等众多产品。

2019年6月，达芬奇架构搭载在麒麟810芯片中首次亮相；8月，搭载达芬奇架构的首款云端芯片昇腾910发布；9月，达芬奇第二代（手机版）搭载在麒麟990 5G版亮相。

发明五、融合存储系统

随着数据价值时代到来，集中式存储（如数据库）和分布式存储（如大数据）越来越多的需要数据自由流动。系统初始成本低，平滑扩容、无感知升级、数据免迁移是客户对未来存储系统的关键诉求。华为存储推出融合数据系统架构，在低成本、高性能、大容量、长生命周期等方面均有所提升。

发明六、全焦拍照

众所周知，专业相机最大的优势就是可以更换不同焦段的镜头，从而确保在各种场景下都能达到最优效果。华为通过三个专利技术实现手机全焦段拍摄。该技术不但实现了焦段全覆盖，还可以做到自动广角推荐，根据用户使用场景自动推荐使用超广角拍摄，增加拍摄的视野范围。

发明七、灵活以太

做通讯的同学都知道两个定律：摩尔定律和香农定律。摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。香农定理规定了有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。2011年IEEE发布100G以太网标准后，大容量光纤传输进入提升瓶颈，但芯片仍然按18个月一代迅速发展，传输与网络设备接口无法匹配。

“灵活以太”通过Ethernet MAC层与PHY层解耦，支持传输带宽与网络芯片接口带宽的灵活组合，实现了低成本、高可靠、可动态配置的电信级接口。

发明八、GPU Turbo

一提到华为消费者BG总裁余承东口中的“很吓人的技术”，相信大家都不陌生。这个“很吓人的技术”就是GPU Turbo。

在传统的技术中，为了提升画质，手机需要提升CPU和GPU频点，但功耗增加，手机发烫；为了降低功耗，手机降低了分辨率，提升了流畅度，但画质变差。华为GPU Turbo技术在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升，画质、性能提升的同时，能耗下降。

发明九、5G MEC

5G MEC(Multi-Access Edge Computing)是5G在移动网络边缘更好使能各行各业的关键，包含联接能力、计算增强能力，跨通信、工业、信息综合应用、商业前景广泛，很多关键技术需要提前研究。

发明十、5G MIMO

华为5G MIMO技术能实现与LTE 1:1共站建设，降低5G网络建设的每比特成本和部署成本。采用华为5G MIMO技术的Massive MIMO天线阵列增益可弥补高频弗里斯自由空间传播的额外损耗。香农定理结合Massive MIMO实现5G百倍容量提升。高频天线阵列更小让Massive MIMO工程更易。从5G建网经济性的角度来说，Massive MIMO更好的覆盖和更高的容量，帮助运营商降低了每比特成本；3.5GHz Massive MIMO从工程角度可以做到尺寸更小，降低了体积和重量，帮助运营商降低了部署成本。