索尼扩产影像传感器，进军中国手机市场

手机摄像头在越做越强，而单反却有轻量化的趋势，是不是意味着有一天手机可以追上单反呢？

索尼正加码影像传感器业务，以抢食多摄手机市场红利。索尼计划到2021年3月，其影像传感器产能将增加到每月13.8万块，并在日本长崎建设新工厂，以持续扩大产能。

11月21日，索尼半导体科技有限公司董事长、首席执行官木村信者表示，“2019财年，索尼半导体有望实现1.04万亿日元销售，图像传感器将贡献8900亿，而这其中有80%来自手机图像传感器，中国无疑是最大市场！”。

索尼预计2019财年营业利润将达到8400亿日元，其中半导体业务的营业利润将达到2000亿日元，会约占索尼全年营业利润的四分之一。今后，索尼将把在高端手机拍照领域的优势嫁接到机器人、无人机、自动驾驶、自动生产、安防等领域，希望成为全球传感领域的领导者。

2019财年首季被命名为“影像及传感解决方案”的索尼半导体业务，今年持续成长。继今年4-6月销售额同比增长14%、营业利润由去年同期291亿日元增至495亿日元之后，今年7-9月销售额又同比增长22%至3107亿日元，营业利润同比增长285亿日元至764亿日元。

从最近两年市场行情也可以看出，国内手机市场手机影像传感器业务一直在增长，索尼表示最重要是手机领域的业务，另外还有监控、车载等业务。“中国有完整的手机生态系统，索尼要积极加入到这个生态系统当中去”！