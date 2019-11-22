无需再吼智能音箱：德州仪器发布新型Burr-Brown音频ADC

德州仪器（TI）推出了一种新型音频模数转换器（ADC），能够在比行业同类产品远4倍的距离以外采集到清晰的语音。TLV320ADC5140是业界具备同等性能的体积更小的四通道音频ADC，是TI新推出的三款Burr-Brown音频ADC系列产品之一，可以在嘈杂的环境中实现低失真录音，还可以在任何环境中进行远场高保真录音。

智能家居系统面临着远场音频采集的挑战。由于麦克风数量有限且信号处理能力受限，现有的智能家居系统难以在嘈杂的环境中采集和理解语音命令。而TLV320ADC5140可以帮助工程师应对这一挑战，它能够改善跨房间的音频采集，并增强对高端智能音箱、条形音箱、无线音箱、高清电视、IP网络摄像机、电话会议系统和智能家电等应用中的难以捕捉的声音命令的识别。这款ADC扩大了TI Burr-Brown优质音频设备产品组合阵容（包括高性能D类放大器，数据转换器和运算放大器），还可以通过减少阵列中的麦克风数量来帮助工程师节省系统设计成本。

TLV320ADC5140的主要特性和优势

利用波束形成系统，在任何环境中都可以清晰地采集音频：TLV320ADC5140具有内置的120dB动态范围增强器（DRE）。在系统层面，即使在非常靠近音箱输出的情况下，DRE方案仍可在保持低失真录音的同时增强低音量音频信号。DRE还可以改善所有环境中的远场高保真录音。

优质麦克风提供了高品质的语音兼容性：TLV320ADC5140是首款完全支持超过106dB动态范围的最新高信噪比麦克风的ADC。

领先的集成支持多功能系统设计：TLV320ADC5140最多可支持麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道（或其组合）进行同步采样，从而确保了系统灵活性，另外还提供增益和相位校准等可编程功能，以均衡麦克风阵列失配。其他功能包括可编程增益放大器、高通滤波器、通道混合以及线性相位或超低延迟滤波器。

体积小，系统功耗低：TLV320ADC5140的内置功能可以帮助工程师减轻数字信号处理任务的负担，从而可以在不牺牲系统可靠性的情况下缩小设计体积。在48kHz时，每个通道的功耗仅为9.5mW。

封装和供货情况

TLV320ADC5140现可在TI store订购，并提供尺寸为4mmx4mm、24引脚超薄型无引线（WQFN）封装。TLV320ADC5140 4通道768kHz TI Burr-Brown音频ADC评估模块ADC5140EVM-PDK也可限量订购。