“Pro”表现强劲：苹果AirPods今年出货量将加倍至6000万副

熟悉苹果公司生产计划的人士称，苹果热门无线耳机AirPods今年的出货量预计将增长一倍至6000万副，这在一定程度上得益于更昂贵的AirPods Pro需求“远超预期”。

AirPods Pro售价249美元，提供降噪和防水功能。知情人士称，AirPods Pro的销售已经超出苹果预期，市场需求正推动苹果组装伙伴突破产能和技术限制。多家供应商正在争抢AirPods Pro的生产订单，尽管其中一些供应商还在完善生产技术。目前，AirPods Pro在苹果美国官网的发货等待时间为2周至3周。

目前，市场上最先进的无线耳机被称之为“真无线”耳机，它不但去除了耳机与音乐来源之间的线材，两个耳机之间也没有线材连接。AirPods目前在真无线耳机市场占据领先，它由中国台湾的英业达和内地立讯精密代工。

AirPods Pro今年的总出货量将取决于代工商克服目前所面临生产挑战的速度和效果。如果AirPods今年的整体出货量真能达到预期的6000万副，那么苹果在真无线耳机市场的占有率应该能够保持在50%。市场研究公司Counterpoint Research预计，今年真无线耳机的总出货量将超过1.2亿副。

苹果发言人不予置评。

AirPods销量在今年的增长受到了两次迭代的推动：10月发布的AirPods Pro和3月发布的AirPods升级版。第一代AirPods在2016年发布。对于苹果来说，AirPods在假日季取得成功的障碍几乎都已清除：微软已经将其真无线耳机的发售时间推迟到了明年春天、谷歌的新款无线耳机也直到2020年才会发售。

Counterpoint Research的数据显示，截至今年8月底，苹果明显是全球真无线耳机市场的领头羊，AirPods出货量远超其它任何替代产品。苹果另外一款产品Beats Powerbeats Pro也位居销量前十。尽管三星的Galaxy Buds已经被视为AirPods的一个对手，但是苹果还是美国消费者未来购买真无线耳机的首选品牌，因为AirPods的音质、便携性和易用性更佳。

苹果正在逐渐适应iPhone需求在智能机市场饱和背景下放缓的局面。在这种情况下，AirPods、Apple Watch等可穿戴设备成为了苹果的一个重要增长动力。过去一个季度，苹果iPhone销售额从上年同期的368亿美元降至334亿美元，而可穿戴设备、家居和配件业务创造了65亿美元收入，同比增长54%，其中包括Apple Watch、AirPods、Beats、HomePod以及Apple TV。