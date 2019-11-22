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国家癌症中心：25%的癌症死亡与吸烟有关

2019/11/22 14:48:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月22日消息 据中新网报道，国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷21日表示，据国家癌症中心年报显示，中国癌症发病人数与死亡人数呈上升趋势，目前癌症已成为中国居民首要的死亡原因，其中25%左右的癌症死亡与吸烟有关。

赫捷称，烟草生成的烟雾含有数百种有害物质，其中至少有70种是致癌物，可造成严重疾病负担。2017年中国有近221万人死于癌症，占全国死亡总数的24.85%，且由于人口的老龄化，工业化、城镇化进程的加剧，以及生活方式的改变，比如缺乏体育锻炼和不健康饮食等等，这些数字在未来几十年还将有大幅度的增加。

赫捷指出，吸烟可导致多种恶性肿瘤。不仅是肺癌，现在也有充分的科学依据证明吸烟可以导致口腔癌、喉癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肾脏、膀胱癌等等多种恶性肿瘤，且吸烟量越大、吸烟年限越长，这些癌症的发病风险越高。

赫捷表示，吸烟相关癌症造成严重经济负担，肺癌是中国居民发病率第一位的癌症。2015年，中国肺癌发生约73万，死亡约60万，其中42.7%都归因于吸烟。吸烟导致的肺癌造成了严重的经济损失，据估计，约高达52.49亿美元。

赫捷强调，目前，癌症已成为中国居民首要的死亡原因，其中25%左右的癌症死亡与吸烟有关。赫捷称，戒烟可以降低肺癌的发病和死亡风险。戒烟可以有效降低肺癌发病风险，且戒烟时间越长，风险降低的越多。

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关键词：癌症

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