三星Galaxy Fold折叠屏开机不能退货，想要白嫖小心翻车！

IT之家11月22日消息 三星Galaxy Fold国行版已经开售了几次，这款折叠屏手机搭载了骁龙855处理器，拥有夜雾银和量子黑两种配色，12GB+512GB售价15999元。另外三星还发布了W20 5G折叠屏手机，适合中国电信用户。

不过三星Galaxy Fold在售后方面有着严格得规定。想着7天无理由退货的用户，可能会落个白嫖翻车的下场。三星京东售后表示，已拆封的三星Fold手机不支持7天无理由退货服务，请您确认需求后再拆封使用。（注：不可以开机，包装内任何东西均不能丢失）

有网友已经因为开机不能退货给了三星Galaxy Fold差评。

三星Galaxy Fold机身重量为276g，采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，以及展开后7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9。

配置方面，三星Galaxy Fold搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC，配备Type-C接口。

相机方面， 三星Galaxy Fold共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头；手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头。