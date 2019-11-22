华为Mate X 5G拆封即不支持无理由退货，弯折区域若拱起属正常现象

IT之家11月22日消息 据华为商城官方消息，华为Mate X 5G折叠屏手机将在11月29日10:08开启第四轮销售，赠半价换屏服务，售价为16999元。仍然是限量抢购。今天上午这次是第3次秒售罄。

今天我们报道，三星售后表示，已拆封的三星Fold手机不支持7天无理由退货服务，并且强调不能开机。而IT之家发现，华为商城已经公布了华为Mate X的售后注意事项，明确表示，已拆封Mate X产品不支持7天无理由退货，确认需求后再拆封使用。需要注意的是，商品塑料膜被拆或者封口贴有撕开痕迹均视为已经拆封。请勿去除自带的保护膜，请勿在-5摄氏度及低于该温度的环境下弯折手机。

另外华为Mate X采用柔性屏幕的折叠屏手机，弯折区域存在拱起，为正常物理现象。使用过程中避免手机受到撞击或掉落在地面上，跌落容易碎屏，避免尖锐器物划伤，建议日常使用皮套。产品内含有精密部件，为延长寿命，请避免液体、沙尘等异物进入手机内部。

近期，华为官方还公布了华为Mate X的维修价格（保外或人为损坏），其中电池更换278元、更换/维修屏幕7080元、更换/维修主板3579元、更换/维修左右电池盖361元，更换/维修后置摄像头698元。

华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，展开时可达8英寸；轻轻翻折，又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕，另一块屏幕尺寸则为6.38寸，机身单边厚度仅为5.4mm。

核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980（后续批次已升级至麒麟990 5G），支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。

在相机配置方面，搭载4000万像素超感光摄像头（27mm）f/1.8，800万像素长焦镜头（80mm）f/2.4支持OIS光学防抖，1600万像素超广角镜头（17mm）f/2.2，3D深度感摄像头支持专业级虚化效果。Mate X的镜头支持ISO 204800超高感光度，支持45倍变焦范围（超广角-3倍光学-30倍数码），2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

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