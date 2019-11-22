2019中国信用卡逾期半年未偿金额达919亿元

据央行官方消息，根据中国央行11月22日发布的支付业务统计数据，截至三季度末，全国银行卡授信总额为16.99万亿元人民币，环比增长4.11%；信用卡逾期半年未偿信贷总额919.16亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.24%，占比较上季度末上升0.08个百分点。

央行表示，第三季度，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。全国银行共办理非现金支付业务897.60亿笔，金额926.03万亿元，同比分别增长54.80%和0.06%。支付系统共处理支付业务1561.32亿笔，金额1752.87万亿元。

一、银行账户

银行账户数量稳步增长。截至本季度末，全国共开立银行账户106.62亿户，环比增长1.96%，增速较上季度末下降1.27个百分点。

单位银行账户数量保持增长。截至本季度末，全国共开立单位银行账户6 488.30万户，环比增长3.17%，增速较上季度末上升0.40个百分点。其中，基本存款账户4625.59万户，一般存款账户1476.91万户，专用存款账户367.47万户，临时存款账户18.32万户，分别占单位银行账户总量的71.29%、22.76%、5.66%和0.28%。本季度，全国基本存款账户增加160.94万户，一般存款账户增加33.47万户，专用存款账户增加5.33万户，临时存款账户减少0.19万户。

个人银行账户数量平稳增长。截至本季度末，全国共开立个人银行账户105.97亿户，较上季度末增加2.03亿户，环比增长1.95%，增速较上季度末下降1.28个百分点。人均拥有银行账户数达7.59户。

二、非现金支付业务

本季度，全国银行共办理非现金支付业务788.47亿笔，金额952.23万亿元，同比分别增长47.77%和0.05%。

（一）银行卡

银行卡发卡量持续增长。截至本季度末，全国银行卡在用发卡数量79.78亿张，环比增长2.64%。其中，借记卡在用发卡数量72.67亿张，环比增长2.60%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.11亿张，环比增长3.04%。全国人均持有银行卡5.72张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.51张。

银行卡受理终端数量基本稳定。截至本季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2517.48万户，联网POS机具3287.29万台，较上季度末分别增加55.72万户和51.87万台，ATM机具110.04万台，较上季度末减少1.10万台。全国每万人对应的POS机具数量235.58台，环比增长1.60%；全国每万人对应的ATM数量7.89台，环比下降0.99%。

银行卡交易量稳中有升。本季度，全国共发生银行卡交易767.00亿笔，金额217.11万亿元，同比分别增长50.95%和0.24%。其中，存现业务17.73亿笔，金额12.92万亿元；取现业务27.59亿笔，金额11.93万亿元；转账业务340.18亿笔，金额164.04万亿元；消费业务381.50亿笔，金额28.24万亿元。银行卡渗透率为49.02%，较上季度上升0.01个百分点。银行卡人均消费金额为2.02万元，同比增长24.20%；银行卡卡均消费金额为3539.33元，同比增长12.32%；银行卡笔均消费金额为740.12元，同比下降21.60%。

银行卡信贷规模适度增长。截至本季度末，银行卡授信总额为16.32万亿元，环比增长3.23%；银行卡应偿信贷余额为7.23万亿元，环比增长3.64%。银行卡卡均授信额度2.29万元，授信使用率为44.31%。信用卡逾期半年未偿信贷总额838.84亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.17%，占比较上季度末上升0.02个百分点。

（二）票据

商业汇票业务量小幅增长。本季度，全国共发生票据业务4491.13万笔，金额32.41万亿元，同比分别下降14.27%和8.88%。其中，支票业务3 952.47万笔，金额27.88万亿元，同比分别下降16.64%和10.91%；实际结算商业汇票业务514.46万笔，金额4.33万亿元，同比分别增长12.35%和9.16%；银行汇票业务6.09万笔，金额402.68亿元，同比分别下降8.12%和6.82%；银行本票业务18.10万笔，金额1623.17亿元，同比分别下降45.03%和39.77%。

电子商业汇票系统业务量增长较快。本季度，电子商业汇票系统出票458.32万笔，金额4.43万亿元，同比分别增长42.79%和15.73%；承兑467.59万笔，金额4.54万亿元，同比分别增长41.08%和15.58%；贴现155.41万笔，金额2.74万亿元，同比分别增长79.06%和30.16%；转贴现196.47万笔，金额9.30万亿元，同比分别增长19.54%和15.47%；质押式回购28.26万笔，金额3.46万亿元，同比分别增长73.23%和103.24%。

（三）贷记转账等其他结算业务

贷记转账等其他结算业务金额基本稳定。本季度，全国共发生贷记转账、直接借记、托收承付以及国内信用证结算业务21.02亿笔，同比下降15.70%，金额702.71万亿元，同比增长0.45%。其中，贷记转账业务19.90亿笔，金额693.98万亿元。

（四）电子支付

移动支付业务量增长较快。本季度，银行业金融机构共处理电子支付业务536.71亿笔，金额597.21万亿元。其中，网上支付业务187.38亿笔，同比增长35.09%，金额486.80万亿元，同比下降0.12%；移动支付业务237.34亿笔，金额79.46万亿元，同比分别增长59.03%和26.37%；电话支付业务0.48亿笔，金额2.60万亿元，同比分别增长16.67%和29.90%。

本季度，非银行支付机构处理网络支付业务1777.77亿笔，金额59.32万亿元，同比分别增长44.52%和22.84%。

三、支付系统

本季度，支付系统共处理支付业务1301.72亿笔，金额1718.55万亿元。

（一）人民银行支付系统

本季度，人民银行支付系统共处理支付业务43.22亿笔，金额1308.49万亿元，同比分别增长13.38%和19.38%，分别占支付系统业务笔数和金额的3.32%和76.14%。日均处理业务4926.19万笔，金额20.91万亿元。

大额实时支付系统业务量稳步增长。本季度，大额实时支付系统处理业务2.70亿笔，金额1245.23万亿元，同比分别增长3.61%和20.22%。日均处理业务435.55万笔，金额20.08万亿元。

小额批量支付系统业务金额增幅较大。本季度，小额批量支付系统处理业务5.98亿笔，金额12.22万亿元，同比分别增长14.58%和49.38%。日均处理业务657.30万笔，金额1342.54亿元。

网上支付跨行清算系统业务量保持增长。本季度，网上支付跨行清算系统处理业务33.81亿笔，金额25.52万亿元，同比分别增长14.91%和18.21%。日均处理业务3715.31万笔，金额2 804.11亿元。

同城清算系统业务量保持下降趋势。本季度，同城清算系统处理业务7 264.38万笔，金额23.53万亿元，同比分别下降16.51%和17.35%。日均处理业务117.17万笔，金额3794.69亿元。

境内外币支付系统业务笔数小幅增长。本季度，境内外币支付系统处理业务53.74万笔，同比增长5.31%，金额2912.56亿美元（折合人民币约为2.00万亿元），同比下降6.30%；日均处理业务8667.32笔，金额46.98亿美元（折合人民币约为322.95亿元）。

（二）其他支付系统

银行业金融机构行内系统业务量有所下降。本季度，银行业金融机构行内支付系统处理业务37.78亿笔，金额298.67万亿元，环比分别下降12.82%和1.39%。日均处理业务4151.12万笔，金额3.28万亿元。

银行卡跨行支付系统业务量保持增长。本季度，银行卡跨行支付系统处理业务343.83亿笔，金额44.68万亿元,环比分别增长50.81%和16.76%。日均处理业务3.78亿笔，金额4909.71亿元。

城市商业银行汇票处理系统和支付清算系统业务量有所增长。本季度，城市商业银行汇票处理系统和支付清算系统处理业务116.54万笔，金额1 748.34亿元，环比分别增长13.10%和11.94%。日均处理业务1.28万笔，金额19.21亿元。

农信银支付清算系统业务金额有所下降。本季度，农信银支付清算系统处理业务2.86亿笔，环比增长30.22%，金额6943.70亿元，环比下降12.12%。日均处理业务314.21万笔，金额76.30亿元。

人民币跨境支付系统业务量持续增长。本季度，人民币跨境支付系统处理业务45.20万笔，金额8.21万亿元，同比分别增长33.27%和25.44%。日均处理业务7290.74笔，金额1324.86亿元。

网联清算平台运行平稳。本季度，网联平台处理业务874.02亿笔，金额57.63万亿元。日均处理业务9.60亿笔，金额6332.59亿元。