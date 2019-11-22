工信部：携号转网服务与用户期待仍有差距

IT之家11月22日消息 据工信微报消息，11月22日下午，工业和信息化部信息通信管理局在北京召开全国“携号转网”系统试运行分析电视电话会，会议认为，通过“携号转网”系统试运行，验证了系统性能、服务能力，总体达到试运行效果，但部分省市电信企业违规设置携出条件等问题较为突出，“携号转网”服务与用户期待仍有差距，电信企业要落实企业主体责任，加快整改、系统整改，为用户提供更加便捷高效的“携号转网”服务。

11月底前，全国“携号转网”将正式提供服务。为做好下阶段工作，会议提出三方面要求：

一是进一步提高认识，强化规则理解和执行：

各单位要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，从思想上进行再动员、再部署，充分认识“携号转网”是党中央国务院做出的重大决策部署，是践行以人民为中心发展思想的具体行动。三家电信企业集团公司应在11月26日前再次强化对省、市、县三级基层企业的政策理解和规则认识，并监督各地企业落实执行，确保执行中不走样、不变样。

二是建立工作专班，加强监督检查：

各省、自治区、直辖市通信管理局即日起建立“携号转网”工作监管专班，集中力量整治试运行期间存在的问题，协调解决出现的各种问题。正式提供服务后，各通信管理局要按照《携号转网服务管理规定》加强监管,严厉打击惩处违规行为，切实维护用户合法权益。

三是启动技术监测：

工业和信息化部即日起组织技术力量开展对电信企业携号转网系统连续监测，并委托第三方开展用户暗访体验监测。正式提供服务后，工业和信息化部将组织对全国“携号转网”服务进行专项监督检查。