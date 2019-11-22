携号转网担心诈骗？中国联通：官方渠道办理解君愁

IT之家11月22日消息 随着国内三大运营商逐步开放携号转网，有一些不法分子开始将眼光投向了这一新服务上。对此中国联通官方今日团购微博再度告诫携号转网用户两点注意事项。

• 通过中国联通指定渠道办理

• 仔细阅读《中国联通携号转网服务细则》

按照细则，现阶段不提供携号转网服务的号码包括：

1、卫星移动业务号码：网号为1349、174等号码；

2、移动通信转售号码：网号为170、171、162、165、167等号码；

3、物联网号码：物联网专用网号（如146、148、149、140-144、1064号段等）号码以及其他用于物联网应用的普通公众移动通信网号码；

4、其他不符合国家政策规定的情况。

申请携号转网携出服务的号码，应当同时满足下列条件：

1、已在原签约的电信业务经营者（以下称为“携出方”）办理个人真实身份信息登记入网（以下称为“实名入网”）。其中个人实名入网有效证件包括居民身份证、临时居民身份证、户口簿、港澳居民来往内地通行证、港澳居民居住证、台湾居民来往大陆通行证、台湾居民居住证、外国公民护照、外国人永久居留身份证及法律、行政法规和国家规定的其他有效身份证件。现阶段单位证件入网的政企客户应当将号码过户至自然人名下，再申请携号转网携出服务；

2、处于正常使用状态（非挂失、停机等）；

3、与携出方结清已出账电信费用，如有未出账的电信费用（例如国际漫游费用等），与携出方已约定缴费时间和方式；

4、与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制；

5、距离最近一次携号转网已满120日（自然日）。

用户在中国联通办理携号转网携入服务时，应当提供下列材料：

1、在携出方登记的号码使用人有效证件（同个人实名入网有效证件）；

2、有效的携出授权码；

3、申请携出服务的号码相对应的移动电话卡。

现阶段原则上不提供委托他人办理的携入服务。