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特斯拉官方详细介绍电动皮卡Cybertruck：从科幻照进现实

2019/11/22 19:20:10来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月22日消息 北京时间今天中午，特斯拉首款电动皮卡Cybertruck正式发布，售价为3.99万美元起（约合人民币28.05万元）。今天晚间官方也带来了这款“登陆火星的官方卡车”详细介绍。

官方称，特斯拉电动皮卡Cybertruck比卡车更实用，比跑车性能更强。外壳方面采用极度坚硬的30X冷轧不锈钢，光滑的单色车身外壳有利于避免凹痕、损坏和长期腐蚀，介绍称外壳几乎不可穿透，能为驾乘者提供最大的安全保护。采用了装甲玻璃，超强玻璃和聚合物层状复合材料可以吸收并对冲击力重新定向，从而提高性能和耐受力。

多样性方面，官方表示高达3500磅（约1.59吨）的有效负载能力和可调节空气悬架，是特斯拉有史以来最强大的产品，其外部存储空间达100立方英尺（约2.83立方米）且可以上锁。特斯拉Cybertruck可以轻松应对几乎所有的极端情况，牵引能力超过14000磅（约6.35吨）。

内部方面，可舒适地容纳6人，第二排座椅下还有额外的存储空间；还配有先进的17英寸触摸屏和全新的自定义用户界面。最后，特斯拉电动皮卡Cybertruck0至60英里/小时加速只需短短2.9秒且续航里程高达500英里（约804.67千米）。

最后，特斯拉官方表示从坚固到精致，Cybertruck可以全面满足您的需求。多功能的实用设计为各种体验做好了准备，包括车载电源和压缩空气等。

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关键词：特斯拉Cybertruck皮卡

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