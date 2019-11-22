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爆料称华为明年将推出游戏本，搭载英伟达Super系列显卡

2019/11/22 20:34:44来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月22日消息 根据知名数码博主@奥拉汪和@长安数码君的消息，华为将在明年推出游戏本品类，将搭载英伟达最新的Super系列显卡。


根据之前的消息，英特尔将于明年推出十代酷睿移动标压处理器，i5升级为6核12线程，i7升级为8核16线程。另外，消息称英伟达也将在明年推出移动端GTX显卡的Super版。综合来看，华为如果在明年推出游戏本的话，消费者的升级欲望还是很大的。

关于华为台式机，长安数码君表示华为明年也有可能会推出面向普通消费者的版本。

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关键词：华为笔记本

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