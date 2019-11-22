少儿编程教育西瓜创客证实大规模裁员，称“没有一半那么多”

今日，在线少儿编程教育平台西瓜创客方面证明裁员消息属实，并称被裁员工均按法律标准双倍月薪赔偿，此次裁员系公司聚焦主营业务进行减员增效，业务没有影响。但西瓜创客方面并没有给出具体裁员人数，只表示并未达到公司人数的一半。

据了解，此前西瓜创客大量员工自称被裁，并在脉脉、知乎等平台上爆料，称此次裁员事发突然，没有提前沟通。但对于裁员比例说法不一，有“砍掉一半多”“裁员100多人”“裁60%”等多种说法。

另外，西瓜创客被裁员工还贴出离职通知书，通知书上写道：“对此我们深感抱歉和愧疚”“不得不进行这一次快速而重要的组织结构调整”。

企查查上显示，西瓜创客（属杭州弦音信息科技有限公司）创立于2013年12月，是一家在线少儿编程教育平台，为5-12岁儿童提供图形化编程课程，其创始人兼CEO为肖轶翔。据了解，西瓜创客刚刚于今年8月宣布了1.5亿元B轮融资，该轮融资由新东方教育文化产业基金领投，塞富投资基金、泛海创投跟投，老股东红杉资本中国、经纬中国、百词斩追投。同时，其公布了相关运营数据;在全球范围内拥有超百万用户和30万付费学员，覆盖全球61个国家、483座城市，2019年8月营收10倍于去年同期。

近年来，少儿编程备受资本青睐，即使寒冬也不能阻挡资本们的热情。2019年开年至今，少儿编程领域仍有20余起融资事件发生。但受寒冬影响，融资能力偏弱、市占率不高的二线品牌，仍面临巨大生存危机。11月中旬，在线编程品牌妙小程刚刚曝出暂停网络授课。妙小程官网发布公告表示，正与上市公司协商收购，需停课1至2周。若协议达成，则恢复上课；若协议失效，妙小程将协助学员转到某国内排名前三的在线编程教育机构。后续妙小程创始人兼CEO管春华回应称，此前公司曾进行过裁员，部分办公场地已退租。现已有公司确认收购妙小程，将争取在未来一周内全部复课。

前有妙小程暴雷，现有西瓜创客裁员，被认为寒冬仍独善其身的少儿编程，似也迎来行业洗牌期。