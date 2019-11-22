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巴克莱：苹果iPhone 12 Pro/Pro Max或有6GB内存，iPhone SE 2三月发布

2019/11/22 22:25:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月22日消息 巴克莱（Barclays）分析师Blayne O'Curtis及其同事最近前往亚洲与苹果供应链中的制造商会面，今天他们根据收集到的信息分享了对2020年iPhone的期望。

在研究报告中，巴克莱分析师表示，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max可能具有6GB的RAM，高于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4GB。他们还预计这两种型号都具有后置3D感应功能和毫米波支持，以实现更高性能的5G。

报告称，基本型号的iPhone 12预计将具有4GB RAM，与iPhone 11相同。虽然iPhone 12也有望实现5G功能，但分析师并未说明该设备是否支持毫米波。

最后，分析师指出，传闻中的“iPhone SE 2”仍在筹备中，生产定于明年2月开始。预计该低成本设备将类似于iPhone 8，采用4.7英寸显示屏和Touch ID Home按键，但具有更快的A13芯片和3GB RAM。

iPhone 12机型可能会像往常一样在9月推出，而“iPhone SE 2”预计在3月左右推出。

根据以往的历史来看，巴克莱的消息还算是比较可靠的。

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关键词：iPhone 12 ProiPhone 12iPhone SE 2

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