波音施压FAA，要求进尽快批准737 MAX复飞许可

IT之家11月17日消息 据路透社及纽约时报消息，多份报告显示，波音公司正在向美国联邦航空管理局（FAA）施加压力，要求其加快批准737 MAX喷气式飞机复飞许可，FAA的负责人也证明了这一消息。

但是航空公司的机组人员却并不希望看到波音737 MAX的复飞，他们正在竭力抵制或延期这款飞机的复飞时间，并恳求称即便复飞也不要把自己安排到该机型上。专业空乘协会(Association of Professional Flight，代表美国航空公司员工的工会)的负责人洛丽·巴萨尼(Lori Bassani)表示，“我每天都收到空乘人员的来信，他们恳求我不要让他们回到那架飞机上。”

FAA高层鼓励员工要多花时间评估波音737 MAX的安全性，FAA机构负责人斯蒂芬·迪克森（Stephen Dickson）上周五告诉员工，要“顶住压力”，并要求他们尽快处理飞机问题，当然斯Stephen Dickson并没有直接点名波音。

《纽约时报》报道称，波音公司首席执行官丹尼斯·穆伦堡（Dennis Muilenburg）曾亲自游说迪克森，要求提早交付飞机，但后者尚未做出决定。而对于波音此前声称可能最早12月就能让737MAX复飞这一消息，FAA并未承认此事，只是说会继续跟进此事。