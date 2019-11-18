空客高管：波音737 MAX停飞对任何人都没有好处

新浪美股11月18日讯 空客首席商务官克里斯蒂安-舍勒（Christian Scherer）在迪拜航展上接受采访时，坚决否认了该公司正受益于波音737 Max停飞的说法。

舍勒说，“我真的需要纠正这种说法。这对这个行业的任何人都没有好处，至少对空客没有好处”“这是一个悲剧，这是波音需要解决的问题。但某种特定机型出现问题，并不利于竞争对手”。

大约400架波音737 Max飞机自3月中旬以来一直在全球各地停飞，此前不到5个月的时间里发生了两起空难，总共造成346人死亡。停飞迫使航空公司取消了数千个航班，推高了成本，降低了航空公司的利润。

为了弥补预期的服务损失，波音公司在第二季度收取了49亿美元的税后费用来补偿航空公司，但由于监管机构尚未解除禁飞令，最终金额不得而知。

自上世纪90年代以来，波音和空客常常被描述成大型商业航空公司的双头垄断企业，两家各占有大约一半的市场份额。不过，由于航空业面临全球经济放缓、气候变化和安全担忧等不利因素，预计两家公司今年的飞机订单都将减少。

欧洲最大的航空航天集团空中客车下调了2019年的交付预期。目前，该公司正在努力应对其最近在德国汉堡扩建的工厂出现的制造延误。该公司目前计划今年交付约860架飞机，低于最初设定的880至890架的目标。该公司2019年第三季度的调整后营业收入为16亿欧元（17.8亿美元）。