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6999元，华硕30周年纪念版主板正式开售：Intel X299/5G网卡/双雷电3

2019/11/23 12:43:01来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月23日消息 在今年的台北电脑展上，华硕展示了30周年纪念版产品PRIME X299 EDITION 30主板。目前，华硕PRIME X299 Edition 30已正式开售，售价6999元。

▲30周年特別版华硕PRIME X299 EDITION 30

华硕PRIME X299 EDITION 30主板基于Intel X299芯片组设计，支持英特尔酷睿X系列处理器，配备16 Power Stages供电解决方案，采用8+8实心电源接口。

散热设计方面，华硕PRIME X299 EDITION 30主板采用超大MOS散热鳍片搭配热管和特质电感导热贴，并内置隐藏式VRM散热风扇设计，当系统到达一定负载时才会运转。

华硕PRIME X299 EDITION 30主板板载M.2接口及散热片、双雷电3与DisplayPort接口，可扩展显示器或储存设备。

网络方面，华硕PRIME X299 EDITION 30主板板拥有5G网卡、Intel千兆网卡与Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡。

华硕PRIME X299 EDITION 30主板还搭载2英寸LiveDash OLED系统显示屏，除能显示温度、电压与频率等重要系统信息，还可依喜好设定文字讯息、图形动画等。

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关键词：华硕

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