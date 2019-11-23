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vivo V17海外正式发布：它是更名的S1 Pro

2019/11/23 22:12:41来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家11月23日消息 ，在今年8月和9月海外宣布V17 Neo和V17 Pro两款手机之后，今天vivo在俄罗斯正式宣布推出V17。实际上，这不完全是一部新手机，它实际上是本周早些时候在菲律宾推出的更名的S1 Pro。

vivo V17拥有6.38英寸Super AMOLED显示屏，该显示屏具有2340x1080像素分辨率，支持屏下指纹，它还配备了32MP前摄相机。

V17的背面有一个48MP主摄像头，并以菱形排列设计，其余的包括8MP超广镜头，2MP微距和2MP景深。

核心配置方面，vivo V17搭载Snapdragon 665 SoC和8GB RAM，并且运行基于Android Pie的Funtouch OS 9.2。

该智能手机只有128GB的存储选项，内置microSD卡插槽，可以将存储扩展到256GB。电池为4,500 mAh，通过USB-C端口供电并支持18W快速充电，还具有3.5毫米耳机插孔，并配有NFC芯片。

云蓝和蓝雾色的vivo V17

vivo V17有云蓝色和蓝色雾色可供选择，在俄罗斯预购价格为22990卢布（360美元/ 325欧元），直到12月5日为止。值得一提的是，据外媒报道，预订V17的人将免费获得vivo Y11。

不过需要注意的是，海外版的S1 Pro和国内版的S1 Pro并不是一款机型。

国内版的S1 Pro▲

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关键词：S1 Provivo

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