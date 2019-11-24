内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

上不了骁龙865，曝诺基亚9 PureView第二代 处理器将“重蹈覆辙”

2019/11/24 0:09:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月24日消息 诺基亚9 PureView在今年初推出，采用了高通骁龙845处理器，在这个2019年厂商疯狂上马骁龙855，甚至是骁龙855 Plus处理器的年代，诺基亚9 PureView搭载的骁龙845被锋芒盖过。诺基亚9 PureView第二代会带来改变吗？

据爆料消息，下一代旗舰诺基亚9 PureView第二代大概率也将面临“过时处理器”的相同尴尬情况。

据介绍，诺基亚9 PureView五镜头相机是诺基亚手机HMD、高通、蔡司、Light共同合作开发，而当时使用了旗舰级的骁龙845作测试和调较，结果各种原因导致诺基亚9 PureView延期推出。在正式推出时，竞争对手的安卓旗舰已经开始搭载骁龙855处理器。

据消息人士@nokia_anew在Twitter透露，诺基亚手机下一代旗舰将会延续HMD一贯传统，推文中还加上了#Qualcomm的标签，@nokia_anew也在回复中表示跟处理器有关。但迹象表明，新一代旗舰将使用骁龙855或骁龙855 Plus处理器。

另外，之前也有消息指，诺基亚9 PureView继任者最快明年初面世。

根据高通官方的消息，高通将在夏威夷标准时间12月3日/4日/5日每日上午9:00（北京时间12月4日/5日/6日每日清晨3:00）举行骁龙年度技术峰会主题演讲，预计将带来骁龙865全新Soc芯片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：诺基亚9 PureView诺基亚9骁龙865

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有