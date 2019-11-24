上不了骁龙865，曝诺基亚9 PureView第二代 处理器将“重蹈覆辙”

IT之家11月24日消息 诺基亚9 PureView在今年初推出，采用了高通骁龙845处理器，在这个2019年厂商疯狂上马骁龙855，甚至是骁龙855 Plus处理器的年代，诺基亚9 PureView搭载的骁龙845被锋芒盖过。诺基亚9 PureView第二代会带来改变吗？

据爆料消息，下一代旗舰诺基亚9 PureView第二代大概率也将面临“过时处理器”的相同尴尬情况。

据介绍，诺基亚9 PureView五镜头相机是诺基亚手机HMD、高通、蔡司、Light共同合作开发，而当时使用了旗舰级的骁龙845作测试和调较，结果各种原因导致诺基亚9 PureView延期推出。在正式推出时，竞争对手的安卓旗舰已经开始搭载骁龙855处理器。

据消息人士@nokia_anew在Twitter透露，诺基亚手机下一代旗舰将会延续HMD一贯传统，推文中还加上了#Qualcomm的标签，@nokia_anew也在回复中表示跟处理器有关。但迹象表明，新一代旗舰将使用骁龙855或骁龙855 Plus处理器。

另外，之前也有消息指，诺基亚9 PureView继任者最快明年初面世。

根据高通官方的消息，高通将在夏威夷标准时间12月3日/4日/5日每日上午9:00（北京时间12月4日/5日/6日每日清晨3:00）举行骁龙年度技术峰会主题演讲，预计将带来骁龙865全新Soc芯片。