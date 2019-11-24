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电子医保正式来了！用支付宝就能看病、买药（附使用教程）

2019/11/24 13:46:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月24日消息 今日，国家医疗保障局联合支付宝宣布上线医保电子凭证，未来看病、买药无需再带卡，一部手机就可以付款了。

据介绍，医保电子凭证是全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起福建、山东、河北、吉林、黑龙江、上海、广东等7省（市）的部分地区将陆续开通激活领取，近20个城市的部分药店和医院可用于医保支付。国家医疗保障局相关负责人表示，医保电子凭证很快将覆盖全国，未来有望实现异地互通，就算在外地也能轻松就医。

如何领取医保电子凭证？

参保人只需上支付宝首页搜索“医保电子凭证”，同意领取并经过刷脸认证后，即可一键将凭证放入支付宝“卡包”。今后去药店买药或者去医院看病，刷手机就能轻松完成医保支付，无需出示实体卡。目前使用该项服务，还能得到支付宝随机立减红包和蚂蚁森林能量。

国家医疗保障局官方表示，医保电子凭证由国家医保信息平台统一签发，具备安全可靠、认证唯一等重要特点。参保人可通过支付宝在线享受各类医疗保障服务，包括医保查询、参保登记、医保就诊和购药支付等，一张电子凭证可以服务于所有的医保业务场景。

医保电子凭证安全吗？手机丢了怎么办？

对此，国家医保局表示，“安全性可以放心”，医保电子凭证通过实名和实人认证，采用加密算法，动态二维码展示，以确保个人信息和医保基金使用安全。

据其介绍，医保电子凭证标准是全国统一，跨区域互认的，参保人可以依此在全国办理有关医保业务。也就是说，未来有望实现全国通用，在外地也能轻松就医。

数据显示，截至2019年8月底，全国异地跨省直接结算突破300万人次，如果医保电子凭证实现全国通，将惠及不少异地居住、长期异地工作和异地转诊人群。

事实上，在医保电子凭证之前，各地已经在电子证件领域进行不同程度的尝试，全国有超过200座城市支持不同类型的电子证件。

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关键词：支付宝电子医保

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