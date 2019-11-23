2019年Q2平板电脑应用处理器市场份额：苹果占42%绝对第一

Strategy Analytics手机元件技术服务最新发布的研究报告《2019年Q2平板电脑应用处理器市场份额：苹果以42%的市场份额遥遥领先》指出，2019年Q2，全球平板电脑应用处理器（AP）市场收益同比增长14%，达到4.72亿美元。

该报告指出，2019年Q2苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据了全球平板电脑应用处理器（AP）市场收益份额的前五名。苹果以42%的平板电脑应用处理器市场收益份额遥遥领先，紧随其后的是英特尔（19%）和高通（17%）。

Strategy Analytic分析表示：“尽管出货量持续下降，但全球平板电脑应用处理器市场在平均售价方面显示出稳定的迹象，这要归功于向高性能应用处理器的转变。就架构趋势而言，Strategy Analytics估计，2019年Q2基于x86的平板电脑应用处理器占总出货量的13%。英特尔在Windows生态系统中的实力有所帮助，但高通在Windows PC方面的不懈努力可能会使该细分市场更具竞争力。”

Strategy Analytics分析表示：“2019年Q2，苹果、海思、高通和三星LSI都在平板电脑应用处理器市场实现了出货量增长。海思和三星LSI都提高了它们在华为和三星移动的份额，并实现了市场份额的同比增长。另一方面，高通通过其骁龙600和400系列集成调制解调器应用处理器获得了多个平板电脑的客户订单，并获得了份额。”