闹大了，谷歌员工抗议谴责公司“暴力恐吓”行为

谷歌员工上周五在该公司旧金山办公室外示威，抗议这家互联网巨头最近决定让两名员工离职。

这个事件是谷歌管理层和普通员工之间裂痕不断扩大的最新迹象。谷歌曾因其开放的企业文化而受到大家的称赞。抗议的员工认为，谷歌正在试图平息内部的激进主义，并试图平息谷歌与军方以及其他潜在争议客户之间的分歧。

当地时间星期五上午11点左右，大约200名工人聚集在谷歌俯瞰旧金山湾的办公室外。

谷歌软件工程师Zora Tung说：“在过去两年里，我的许多同事都要求公司采取有意义的行动，减少性骚扰和系统性种族主义，改善临时工、供应商和承包商的工作条件，并放弃不好的技术。公司并没有听取我们的意见，而是选择让我们保持沉默。”

抗议的谷歌员工还说，谷歌在没有警告的情况下，不公正地让Laurence Berland和Rebecca Rivers无限期行政休假。他们要求谷歌立即让员工重返工作岗位。

本月早些时候，彭博社报道称，谷歌已经让两名员工休假，并且一名谷歌发言人说，这是因为他们涉嫌违反公司的政策。在一封电子邮件中，谷歌的抗议者说，公司没有对Berland和Rivers受到的惩罚做出解释。Rivers参与了反对美国海关和边境保护局的内部抗议活动，他们目前正在测试一款谷歌云产品。Berland积极参加抗议YouTube对仇恨言论处理的活动。

员工们在一封电子邮件中说：“这是一种暴力恐吓，试图让员工保持沉默。”。

Rivers说，谷歌让她休假的官方原因是调查她在谷歌的文件访问情况，以确保“一切顺利”

Rivers说：“然而，这次审讯中的许多问题都集中在我参与海关与边境保护请愿书和社交媒体的使用上。我帮助我的同事了解谷歌与CBP联合采取的行动是什么。我的许多同事都是移民，这直接影响到他们的生活和社区。“

Berland说，谷歌惩罚了他，因为他参与了针对YouTube的抗议活动，并要求谷歌和其他同事不要与CBP合作。

“尽管Rebecca和我正在经历谷歌集中力量的报复行为，但这真的不是关于我的事，也不是关于Rebecca的事。这是关于我们，我们所有人，以及我们共同建立和珍惜的开放文化的事情，”Berland说。“如果他们能对我这样做，他们也能对任何人这样做，这种文化就永远消失了。”

一位公司发言人说，谷歌正在调查机密文件和其他信息的访问情况，这些访问会让员工感到不安全感。

这位女发言人说：“我们对工作中的适当行为有明确的指导方针，我们已经提出了一些担忧。我们一直在彻底调查这些问题。”

在过去的18个月里，谷歌的领导者们和直言不讳的员工之间的分歧越来越大。员工们抗议领导层处理性骚扰投诉的做法，并针对谷歌的一些项目发起了内部活动，例如一个经过审查的搜索引擎，一份军事合同，以及谷歌与能源公司达成的云协议。这些领域被视为谷歌收入增长的潜在来源。

最近，一些员工指责管理人员试图审查内部讨论，并关闭有关劳工权利的会议。至少有一部分的紧张关系源于谷歌8月份推出的旨在遏制工作场所不文明行为的新社区指南。

上周，谷歌取消了每周一次的全体员工会议，转而选择每月一次的集中讨论商业和战略主题的会议。