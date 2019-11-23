内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

谷歌云服务器上发现未受保护数据库，12亿人信息泄露

2019/11/23 6:41:56来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

11月22日讯，上个月，一个汇总了12亿用户个人信息的数据库被发现毫无保护的存在于某个服务器上，这些个人信息中包括社交媒体帐户、电子邮件地址和电话号码。到目前为止还不清楚该数据库出现在这个服务器上的原因。

总部在圣路易斯的Night Lion Security的首席执行官Vinny Troia表示，数据库中的大多数数据是由一家名为人员数据实验室（People Data Labs）的公司收集的。人员数据实验室自称可以提供多达15亿人的工作电子邮件和社交媒体帐户详细信息。该公司的网站称，数据通过多种来源获得，购买数据的用户可以据此来接触“美国、英国和加拿大超过70%的决策者”。

Troia说，未受保护的数据并非是存放在人员数据实验室的服务器上，而是出现在一个Google Cloud服务器上。谷歌没有回应谁在租用该服务器的问题。

人员数据实验室的联合创始人兼首席执行官Sean Thorne表示，只有一部分数据来自他的公司，他怀疑这些数据是由另一家公司汇总收集的。

Troia在10月份在例行扫描未受保护的数据时发现了这个数据库，并向美国联邦调查局报告了这个4 TB数据库及其位置。他说，此后服务器已关闭。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有