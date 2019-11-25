华硕Precog Duo双屏Windows 10笔记本新品曝光：来下个象棋

IT之家11月25日消息 在台北电脑展2018大会上，华硕展示了一款令人惊叹的概念笔记本电脑华硕Precog。华硕Precog双屏笔记本电脑是一款灵活的设备，可以用于多种配置，例如笔记本电脑模式（Asus称为站立模式），也可以是帐篷模式，完全平坦甚至直立起来类似于双屏笔记本电脑，还有一种监控器模式（华硕称为Book模式）。

这款笔记本本打算在2019年投放到市场，但最终似乎消失了。

如今，双屏Windows 10可折叠产品风靡一时，而且华硕的该项目似乎已经复活，华硕在其最新财务报告中将华硕Precog Duo Screen视作2020年发布的新产品。

PPT指出，双屏定义了未来的笔记本电脑，华硕希望凭借Screenpad系列处于这一领域的前列。

华硕在2018年表示计划提供一种自适应输入体验，即智能触摸，该功能可以自动识别你正在使用的输入设备，并相应地更改虚拟界面。

华硕Precog Duo还会根据你放置指尖的位置自动调整键盘位置，或者在手写笔触摸下部屏幕时自动切换到手写笔模式。

这台笔记本电脑将同时支持Cortana和Alexa语音助理，可以支持在不同的屏幕上显示。它还支持Intel Movidius 视觉处理单元，因此PC始终可以看到你并针对你的双手做出反应。

预计华硕这款双屏笔记本将搭载Windows 10X系统，这是今年微软针对双屏/折叠屏设备打造的特殊版Windows 10系统。